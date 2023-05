Thomas na eerste dag in het roze: “Niet de beste condities om de trui te dragen”

Geraint Thomas droeg vanmiddag geen roze trui, maar een roze regenjas. De hele dag reed de Brit door onvervalst hondenweer. Thomas kon er na afloop wel om lachen: “Het waren niet de beste condities om de roze trui te dragen, haha. Maar het was een mooie dag.”

“Een solide dag, moet ik eigenlijk zeggen. Het was enorm koud en de afdaling was best gevaarlijk. Er is veel gebeurd, maar ik ben blij om deze dag goed door te komen.”

“Ik neem deze trui niet voor lief”, eindigt hij. “Dag voor dag gaan we hem nu verdedigen. Er kan veel gebeuren, zeker met dit weer.”

