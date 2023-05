Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 11 naar Tortona – De langste rit

Woensdag lijken de sprinters aan zet in de Giro d’Italia, al zullen ook de vluchters hun kans ruiken. Er liggen namelijk drie beklimmingen op de route. In Tortona zijn we op zoek naar een opvolger van Fernando Gaviria. WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De elfde rit is de langste etappe in deze Giro d’Italia. Tussen Camaiore en Tortona kunnen de renners zich opmaken voor een etappe over 220 kilometer. Deze keer lijken de sprinters wel echt aan zet te zijn.

In 220 kilometer staan er 2100 hoogtemeters op de planning, die zich vooral bevinden in het middenrif van de etappe. De eerste vijftig kilometer en de laatste vijftig kilometer zijn bijna helemaal vlak.

Vanuit startplaats Camaiore rijden de renners eerst een goede 140 kilometer langs de Toscaanse en Ligurische kust. Het eerste toeristische hoogtepunt wordt bereikt na dik 60 kilometer, als de renners bij de tussensprint in Borghetto di Vara de befaamde dorpjes van de Cinque Terre schampen.

Veel tijd om er rond te loeren zullen de renners niet hebben, aangezien een aantal kilometer later de Passo del Bracco begint. De klim vanuit Carrodano is tien kilometer kilometer lang en heeft een stijgingspercentage van 4,1 procent. Vooral de eerste kilometers van de Passo del Bracco zijn lastig, met stijgingspercentages van rond de 7 procent. In 2009 won Denis Mentsjov een individuele tijdrit over deze klim in de Giro d’Italia.

Na de Passo del Bracco rijden de renners nog even langs de Ligurische kust, om vervolgens meer het Italiaanse binnenland in te rijden voor de finale van de rit. Daarin liggen nog de Colla di Boasi (9,3 kilometer aan 4,3 procent) en de Passo della Castagnola (4,9 kilometer aan 4,5 procent) op 80 en 40 kilometer van de streep.

Op heel grote achterstand zullen de sprinters op deze lopers niet worden gereden. Dat vergroot de kans dat we gaan sprinten in Tortona, dat voor altijd bekendstaat als de stad waar Fausto Coppi op slechts 40-jarige leeftijd overleed. De laatste keer dat de Giro in Tortona was, eindigde de etappe ook in een sprint. Fernando Gaviria won in 2017 voor Sam Bennett en Jasper Stuyven.



Officieuze start: 11.25 uur

Officiële start: 11.40 uur

Finish: Tussen 17.00-17.30 uur

Afstand: 220 kilometer

Favorieten

Het kan weer alle kanten (lees: twee kanten) op in deze elfde Giro-rit. Het parcours biedt mogelijkheden voor vluchters, maar de beter klimmende sprinters moeten de niet al te lastige hellingen kunnen overleven. Ze moeten er dan natuurlijk wel vol voor gaan. In deze fase van de Giro zullen ze echter genoeg motivatie hebben om hun slag te slaan: in het restant van de ronde zijn de kansen spaarzaam. Donderdag en vrijdag hoeven ze bijvoorbeeld al niet op dagwinst te rekenen. Aldus zullen hun ploegen ook een extra reden zien om deze toch wel lange rit mede te controleren.

Het speelt de sprinters in de kaart dat de eerste beklimming van de Passo del Braco pas opdoemt na zo’n zeventig kilometer. Grote kans dat er dan al een kopgroep is ontstaan en de eerste helling van de dag gecontroleerd omhoog wordt gereden. Op de Colla di Boasi en de Passo della Castagnola hoeft ook niet meteen vuurwerk verwacht te worden, maar enkele ploegen zouden het tempo hier wel op kunnen schroeven om de pure sprinters in de problemen te brengen. Ze zullen nadien dan nog wel een flink eind door moeten kachelen naar Tortona om deze mannen ook op afstand te houden.

Een van de ploegen die hiertoe wellicht bereid is, is Jayco AlUla. Michael Matthews gaat, op een vlakke aankomst, geen massasprint winnen, maar maakt wel kans als de groep stevig is uitgedund. De Australiër is alvast goed in vorm, getuige zijn zege op dag drie van de ronde. Mads Pedersen heeft zijn ritoverwinning ook al binnen. De Deen sprintte naar de winst in Napoli, na een zenuwslopende slotkilometer. Daarnaast werd Pedersen een keer tweede en een keer derde.

Die derde plaats was in Salerno, waar Kaden Groves won. De Australiër van Alpecin-Deceuninck, die na Matthews waarschijnlijk de beste klimmer onder de aanwezige sprinters is, rijdt deze Giro erg consistent. Derde, derde, eerste, vierde – dat zijn voorlopig zijn resultaten in de sprints. Het levert hem een tweede plaats in de tussenstand van het puntenklassement op, achter Jonathan Milan. De sterke Italiaan heeft iets meer moeite met de hellingen dan bijvoorbeeld Groves, maar als hij Tortona bereikt in het peloton, beschikt hij over een vlijmscherpe sprint.

Op papier behoort ook Fernando Gaviria ook tot de rapste mannen van dit peloton. Deze Giro d’Italia kwam dat er echter nog niet helemaal uit. Tweemaal ging Gaviria vroeg aan, maar beide keren viel hij ook vroeg weer stil. Het leverde tot nu toe een zevende en vijfde plaats op. De sprinter van Movistar zal met hogere verwachtingen naar Italië zijn gekomen, nadat hij eind april nog een rit won in de Ronde van Romandië.

Pascal Ackermann was er al dichterbij dan zijn voormalige ploegmakker Gaviria: zesde en derde. Na zijn derde plaats in Napoli baalde de Duitser van het gebrek aan steun bij UAE Emirates. “Ik denk dat we een mannetje misten, want ik denk dat ik heb laten zien dat ik vandaag de snelste was”, zei hij toen. In Tortona krijgt hij wellicht een kans om dat te tonen, want als het sprint wordt, zal Ackermann er ongetwijfeld bijzitten. Hij klimt deze Giro namelijk bijzonder goed.

Dat kan niet gezegd worden van Mark Cavendish. In Salorno gleed de Britse kampioen – na een valpartij in de allerlaatste meters – naar een vierde plek, maar voor de rest eindigde hij geen enkele keer in de top-honderd. Op weg naar Napoli kwam Cav overigens nog een keer ten val, wat natuurlijk nooit bevorderlijk is voor de benen. Hij zal het van een rustig wedstrijdverloop moeten hebben en een pure massasprint in Tortona. Krijgen we die, dan blijft Cavendish een gevaarlijke klant.

Bij Team DSM hebben ze met Alberto Dainese eenzelfde type als Cavendish: pijlsnel, maar bergop niet al te best. Marius Mayrhofer is wat meer allround en maakt derhalve een grotere kans in Tortona. In San Salvo toonde hij zich al met een vijfde plaats. Simone Consonni viel tot nog toe telkens (net) buiten de top-tien, maar kan verrassen als de koers hard wordt gemaakt en tóch eindigt in een sprint. De Italiaan is een sprinter met inhoud.

Dat kan ook gezegd worden Vincenzo Albanese, die op verschillende manieren een resultaat kan behalen in Tortona. Hij heeft al laten zien dat hij deze Giro top-tien kan sprinten op een vlakke aankomst, hij was zevende in Napoli. Maar wil hij winnen, dan zal hij uit een ander vaatje moeten tappen. In dat geval is het devies: meespringen met de vlucht van de dag en hopen dat de ontsnapping het haalt. In de (nog veel zwaardere) rit naar Lago Laceno leverde dit Albanese een vierde plaats op.

Wie zou nog meer vanuit de vlucht kunnen zegevieren? We denken hier aan mannen als Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Alberto Bettiol, Stefan De Bod, Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck), Bruno Armirail, Jake Stewart (Groupama-FDJ), Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious), Bob Jungels, Nico Denz (BORA-hansgrohe), Will Barta, Carlos Verona (Movistar), Simon Velasco (Astana Qazaqstan), Natnael Tesfatsion, Alex Kirsch, Toms Skujiņš (Trek-Segafredo), Simon Clarke (Israel-Premier Tech) en Alessandro De Marchi (Jayco AlUla).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mads Pedersen

*** Kaden Groves, Pascal Ackermann

** Michael Matthews, Jonathan Milan, Fernando Gaviria

* Mark Cavendish, Marius Mayrhofer, Simone Consonni, Vincenzo Albanese

Giro 2023: Deelnemerslijst

Weer en TV

Ook woensdag blijft het Giro-peloton niet gespaard van wat regen. Het zal niet hozen, maar vooral ’s ochtends en in het begin van de middag kunnen er wel wat buitjes vallen tussen Camaiore en Tortona. Later klaart het wat op. Het wordt zo’n zeventien à achttien graden Celsius. De wind (2 à 3 Beaufort) komt uit het noorden en staat dus het grootste deel van de dag schuin tegen.

Eurosport zendt de hele Giro d’Italia van start tot finish uit. Woensdag begint de uitzending om 11.05 uur.