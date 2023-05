Marc Reef (Jumbo-Visma): “Roglic kwam net lachend bij de bus”

Primoz Roglic kon als een van de weinige renners dinsdag genieten van de etappe, als we ploegleider Marc Reef moeten geloven. “Roglic kwam net lachend bij de bus”, vertelt Reef na de finish.

“Natuurlijk was het ontzettend koud vandaag. De regenachtige, lange afdaling zorgde er ook voor dat het nog eens extra zwaar werd. Het is niet voor niets dat er maar dertig renners in het peloton binnenkwamen.”

“Onze kopman is veilig in ieder geval”, besluit hij. “We hebben hem goed uit de problemen gehouden, en hij had het warm voor zo ver je het in een rit als deze warm kunt hebben. Hij is goed gefinisht.”

