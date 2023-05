EF-ploegleider Breschel na nieuwe Girozege: “Wat een dag, ik ben zelfs wat duizelig!”

EF Education-EasyPost kan nu al terugkijken op een zeer succesvolle Giro d’Italia. De Amerikaanse formatie kon met Ben Healy al feestvieren in Fossombrone en vandaag spurtte Magnus Cort naar de zege in Rivoli. Oud-renner Matti Breschel, tegenwoordig ploegleider bij EF Education-EasyPost, is dan ook dolgelukkig.

“Wat een dag! Ik ben zelfs een beetje duizelig”, waren de eerste woorden van Breschel in gesprek met Eurosport. “We weten van Magnus dat, als hij eenmaal mee is in een vlucht, hij snel is aan de meet. Hij moest wel een enorme inspanning leveren om vooraan aan te sluiten. We hadden er vertrouwen in, al wilden we het ook niet jinxen. Dit is echt super.”

Voort Cort is het niet ‘alleen’ een ritzege in de Ronde van Italië. De oersterke Deen voltooide vanmiddag, na eerdere successen in de Tour de France en Vuelta a España, ook zijn trilogie. “Daar was hij de laatste jaren al mee bezig. Vorig jaar was hij na de Giro echt wel teleurgesteld. Toen lukte het net niet, maar nu is het dus wel raak. Dit is voor Magnus een enorme opluchting”, aldus Breschel.

Ook voor Breschel, die in het verleden uitkwam voor onder meer Saxo Bank en Rabobank, was het een bijzondere rit. De inmiddels 38-jarige Deen woonde als renner namelijk jarenlang in de omgeving van Rivoli. “Ik ken hier de wegen en ook de vallei. Ik wist dat het voor de vluchters mogelijk was om vooruit te blijven, ook al omdat de renners in de finale konden profiteren van meewind.”