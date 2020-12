Deze tien berichten werden in 2020 het meest gelezen op WielerFlits

Het wielerjaar 2020 gaat de boeken in als het coronajaar waarin veel grote wedstrijden tóch door konden gaan. Historische momenten werden afgewisseld door mooie ontknopingen en treurig nieuws. WielerFlits volgde het hele jaar het nieuws, maar waar waren jullie lezers het meest in geïnteresseerd? Dit waren de tien best gelezen berichten van 2020.

Flinke boete voor Martin en Dumoulin na verkeerd vertoon regenboogvlag

Het stond ook al in ons lijstje met de ‘Opvallendste jurybeslissing van 2020’. We hebben het over de gate rondom de boetes voor Jumbo-Visma in de Tour de France. Wout van Aert kreeg een boete voor het opstekend van een middelvinger, ploegleider Merijn Zeeman was al uit de Tour gezet en enkele uren nadat Primož Roglič de gele trui was kwijtgeraakt aan Tadej Pogačar, kregen Tom Dumoulin en Tony Martin ook nog eens elk 2.000 Zwitserse Frank boete.

In vergelijking met alle andere straffen in het juryrapport een zeer hoog boetebedrag. De reden was des te opvallender: de regenboogbandjes van de oud-wereldkampioenen tijdrijden zaten tijdens de rit niet op de juiste plek. De UCI-regels schrijven voor dat een regenboogvlag alleen aan het uiteinde van de mouw en de hals geprojecteerd mag worden. Daarnaast mag deze maximaal een hoogte van tussen de twee en vijf centimeters hebben.

Dumoulin en Martin hadden lange mouwen en de regenboogbandjes ter hoogte van de bovenarm. Fout, mag niet, boete. Het zorgde voor de nodige reacties en verbazing op het internet, en blijkbaar wilden veel mensen er ook over lezen.

Lees hier het originele artikel

‘Situatie Fabio Jakobsen ernstig maar stabiel’

5 augustus 2019 ging de boeken in als de overlijdensdatum van Bjorg Lambrecht, na een valpartij in de Ronde van Polen. 5 augustus 2020 gaat de boeken in als de dag van de horrorcrash van Fabio Jakobsen, eveneens in de Ronde van Polen. Kort na de coronabreak waren de sprinters gebrand op de ritoverwinning in de straten van Katowice, een sprint met bijna fatale gevolgen.

Bij veel wielervolgers staan de beelden van de crash nog altijd op het netvlies. Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen, de Nederlandse topsprinters, gaan samen af op de streep. De Nederlands kampioen wil langs de hekken voorbij zijn concurrent, maar aan ruim 80 km/h besluit Groenewegen ‘de deur dicht te gooien’. Wat daarna gebeurt, weten we allemaal nog.

Dan begint het lange wachten op nieuws. Hoe is het met Fabio Jakobsen? Is hij bij bewustzijn? De berichten volgen elkaar in rap tempo op en de updates worden doorgevoerd. Jakobsen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, zijn situatie is levensbedreigend, hij wordt meteen geopereerd. Na middernacht komt Deceuninck-Quick-Step met het nieuws: de situatie van Jakobsen is ernstig, maar stabiel.

Lees hier het originele artikel

Alaphilippe over Ronde van Vlaanderen: “Het was niet de schuld van de motard”

Het meest gelezen bericht over de Ronde van Vlaanderen gaat niet over Mathieu van der Poel, de uiteindelijke winnaar, of de nummer twee Wout van Aert. Nee, die eer gaat naar de aanstichter van de beslissende vlucht. Julian Alaphilippe debuteerde in de Ronde van Vlaanderen en drukte meteen zijn stempel, tot hij op ruim 30 kilometer van de meet op een motard botste.

Wie zat fout op het moment van de botsing? Meningen vlogen over tafel. Alaphilippe zelf liep enkele gebroken middenhandsbeentjes op bij de val en reageerde enkele weken later. “Ik hoorde dat de motard zich schuldig voelde over wat er is gebeurd, maar hij moet zich geen zorgen maken. Het was niet zijn schuld, het was een wedstrijdincident”, stelde de wereldkampioen.

“Ik zat achter Van der Poel en ik volgde hem om in zijn slipstream te blijven”, legde de Fransman uit. “Maar toen hij wegstuurde, botste ik op volle kracht op de motor. Ik kan veel met de fiets, maar in dit geval kon ik er niets aan doen.” En daarmee was de kous af wat betreft het incident tussen Alaphilippe en de motard.

Lees hier het originele artikel

UCI doet onderzoek naar wat Bramati uit achterzak Evenepoel haalde na val in Lombardije

Hij was een van de topfavorieten voor de Ronde van Lombardije, Remco Evenepoel. Zijn seizoen bestond tot dan toe uit vier rittenkoersen, die hij allemaal gewonnen had. Ook in de zomerse editie van Lombardije bleek Evenepoel in vorm; hij zat hij de beslissende kopgroep van zeven renners die op de Muro di Sormano ontstond. Maar in de afdaling ging het mis.

Evenepoel zat op een gaatje en probeerde aan te sluiten, maar schatte een gevaarlijke bocht verkeerd in. De kopman van Deceuninck-Quick-Step duikelde voorover van een brug af, zo de afgrond in. Enkele meters dieper kwam hij hard terecht. Het gevolg? Een bekkenbreuk. Een van de eerste mensen die bij hem was, was ploegleider Davide Bramati.

Ruim een week na de crash van Evenepoel doken opeens beelden op van Bramati die ‘iets’ uit de achterzak van Evenepoel haalde. Speculatie alom. “Het was een stressvol moment en ik vond dat ik dingen die bij Remco’s rug lagen, weg moest nemen. Kort daarna zou hij op een brancard gelegd worden. Dus ik heb zijn radiootje, repen, gel, suikers weggenomen en in mijn zak gestoken”, zei Bramati.

De UCI schakelde echter de anti-dopingautoriteit in om er onderzoek naar te doen. Deceuninck-Quick-Step werkte mee en zei dat het om een flesje met voedingsproducten ging. Ook werd tracking-apparatuur van Velon verwijderd. Bijna twee maanden later sloot het CADF het onderzoek: Evenepoel en Bramati gingen vrijuit.

Lees hier het originele artikel

Giro-baas Vegni eist sancties tegen Jumbo-Visma en EF Pro Cycling

Giro-baas Mauro Vegni kreeg veel te verduren tijdens de afgelopen Ronde van Italië. Het coronajaar schopte veel plannen in de war van de grote RCS-baas en daarom was hij maar wat blij dat de Giro d’Italia door kon gaan in oktober. Toch kreeg hij tijdens de rittenkoers de nodige tegenslag te verwerken.

Wat Vegni tot ná de finish in Milaan dwarszat, was de beslissing van Jumbo-Visma en Mitchelton-Scott om uit de ronde te stappen. Het coronavirus was doorgedrongen tot in de ploegbubbels, met als bekendste slachtoffers kopmannen Steven Kruijswijk en Adam Yates. Beide ploegen wilden het risico niet nemen om andere renners in gevaar te brengen en stapten uit koers. Volgens Vegni deed Jumbo-Visma dat zonder overleg met de organisatie. En dan nog het verhaal van EF Pro Cycling, dat opriep om de Giro na twee weken maar stil te leggen vanwege de coronasituatie.

Dat kon er bij Vegni niet in. “Voor beide teams (EF en Jumbo-Visma, red) moeten sancties volgen en ik hoop daarbij ook op de steun van de UCI. Als een team de regels van de WorldTour schendt, moet ik mij niet verplicht voelen om die ploeg volgend jaar nog uit te nodigen. Nee, voor mij is dit zeker een zaak voor de licentiecommissie”, brieste hij.

En dan hebben we het nog niet een gehad over de staking van de renners voor die lange, regenachtige rit die uiteindelijk ingekort werd…

Lees hier het originele artikel

Hoogleraar aerodynamica wijt verlies Roglic deels aan tijdritpak en helm

Een helm, scheef, zonder vizier. Als je dat woord opzoekt in het woordenboek krijg je waarschijnlijk als begeleidende foto er een van Primož Roglič bij. Sinds deze zomer hoort het bij het verhaal van de nederlaag die hij leed op La Planche des Belles Filles. Niets stond een Tourzege meer in de weg voor de Sloveen, die uiteindelijk toch zijn meerderen moest erkennen in landgenoot Tadej Pogačar.

Maar dat beeld van een verslagen Roglič die over de streep kwam, bleef hangen. Ook bij Bert Blocken, hoogleraar aerodynamica aan de TU Eindhoven en de KU Leuven. Hij werkte samen met Jumbo-Visma aan een tijdritpak, dat Roglič niet droeg omdat hij er een van de organisatie kreeg. Veel mensen wilden weten: hoe heeft de nederlaag van Jumbo-Visma’s kopman kunnen gebeuren?

“Het verschil tussen het oude pak van AGU en het nieuwe dat wij hebben ontwikkeld, is meer dan dertig seconden. We kunnen gerust stellen dat Roglič met dat tijdritpak een halve minuut verliest”, stelde Blocken na afloop. “Die helm zat dramatisch. Iedereen met minstens een half oog zag dat het niet paste. Die helm heeft Roglic vandaag ook meer dan dertig seconden gekost.”

Lees hier het originele artikel

INEOS Grenadiers mengt zich in strijd om Wout van Aert

Het huwelijk van Wout van Aert en Jumbo-Visma kan als zeer succesvol bestempeld worden. Het contract van de winnaar van Strade Bianche en Milaan-San Remo loopt nog tot eind 2021 en de gesprekken over een contractverlenging lopen al enige tijd. Niets staat een langer verblijf van Van Aert bij Jumbo-Visma in de weg. Lijkt het.

Op 18 december brengt Raymond Kerckhoffs het nieuws naar buiten dat het kamp-Van Aert serieus in gesprek is met een andere topploeg. INEOS Grenadiers heeft een lijntje uitgegooid naar de drievoudig ritwinnaar in de Tour de France, om hem vanaf 2022 in te lijven. De eerste gesprekken waren al tijdens de voorbije Tour.

En de gesprekken tussen INEOS Grenadiers en Wout van Aert lopen nog altijd, terwijl Jumbo-Visma er vertrouwen in heeft dat hij zijn contract in Nederlandse dienst openbreekt en verlengt. Nieuws dat inslaat als een bom in het wielerwereld. Is een toptransfer in de maak? Wordt uiteraard vervolgd.

Lees hier het originele artikel

Michael Boogerd opgelucht na gesprek met Thomas Dekker: “Liep er al vier jaar mee”

Het was een opmerkelijk beeld tijdens De Avondetappe afgelopen september: Michael Boogerd en Thomas Dekker zaten er samen aan tafel om de Tour de France te analyseren. Er heerste wat spanning aan tafel, maar een deel was al weggenomen door een gesprek dat de twee vooraf hadden. Dat vertelde Boogerd enkele dagen later in een podcast.

“We hebben elkaar gesproken voor de uitzending. Dat was een nadrukkelijke wens van mij, want ik vond het een beetje gênant om met hem aan tafel te gaan zitten, voordat wij samen om tafel hadden gezeten. We hebben een stuk gewandeld, ik heb mijn zegje gedaan en Thomas heeft daar zijn antwoorden op gegeven. Toen zijn we vertrokken naar de Avondetappe en hebben we professioneel aan tafel gezeten”, aldus Boogerd.

Aanleiding van de onderlinge spanning was het boek dat Dekker in 2016 uitbracht over zijn carrière, met meerdere verhalen over Boogerd waar die laatste zich niet in kon vinden. Het gesprek heeft een hoop opgelost. “Voor mij is het oké zo. Ik vond het prettig om hem gesproken te hebben voor de uitzending, dat is al iets waar ik vier jaar mee loop. Voor mij is daar wel iets van afgegleden.”

Lees hier het originele artikel

Dylan Groenewegen geschorst tot begin mei 2021

De crash in de Ronde van Polen kende alleen maar slachtoffers. Ook Dylan Groenewegen was zwaar aangeslagen. Hij had niet alleen fysieke schade (een sleutelbeenbreuk) maar ook mentaal had de sprinter het zwaar. En dan was er nog het onderzoek dat de UCI tegen hem had geopend vanwege zijn rol in de valpartij.

Al direct na de crash verwees de UCI het door naar de disciplinaire commissie, maar die liet erg lang wachten op een oordeel. WielerFlits-nieuwsjagers Raymond Kerckhoffs en Nico Dick wisten begin november te melden dat Groenewegen een schorsing van liefst negen maanden zou krijgen van de onafhankelijke arbitragecommissie van de UCI. De sprinter van Jumbo-Visma zou daarmee tot begin mei langs de kant staan.

Een week later werd de straf officieel uitgesproken. Groenewegen en Jumbo-Visma gingen akkoord met de strafeis van negen maanden. Groenewegen heeft volgens zijn ploeg zijn volledige medewerking verleend aan het onderzoek en daarin nogmaals erkend spijt te hebben van het afwijken van zijn lijn tijdens de bewuste sprint.

Lees hier het originele artikel

KNWU hield positieve epo-test stil

De KNWU heeft in 2011 bewust een positieve epo test van een succesvolle renner uit een van hun nationale selecties verzwegen. Dat bleek uit een document dat WielerFlits in november handen kreeg. Op 4 mei 2011 testte de renner, die op internationale wedstrijden voor de KNWU is uitgekomen, bij een out-of-competition controle positief op rHepo. De desbetreffende renner besloot per onmiddellijk te stoppen en wist de wielerunie zover te krijgen dat er geen ruchtbaarheid aan deze zaak werd gegeven.

Niet lang na de publicatie van het verhaal op WielerFlits liet de KNWU weten dat het contact ging leggen met de UCI. “Het is voor de huidige betrokkenen niet meer na te gaan of de internationale wielerbond hierover ingelicht is”, schreef de bond. Waar de Nederlandse wielerbond het dossier niet kon vinden, bevestigde de UCI een etmaal na publicatie dat zij wel geïnformeerd is, maar dat de naam niet op de UCI-lijst met dopingzondaars geplaatst is.

Dit betekent dat renners die betrapt worden door nationale dopinginstanties, hier niet genoteerd zouden staan. Dit houdt in dat deze lijst verre van compleet is en dat de wielersport meer dopingzondaars kent dan op deze lijst vermeld zijn.

Lees hier het originele artikel