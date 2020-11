‘Dylan Groenewegen geschorst tot begin mei 2021’

De internationale wielerunie UCI maakt eind deze week de schorsing van Dylan Groenewegen bekend. Vorige week heeft een onafhankelijke arbitragecommissie de strafmaat bepaald. WielerFlits heeft inmiddels begrepen dat Groenewegen voor negen maanden wordt geschorst. Dat betekent dat hij tot 6 mei 2021 niet in actie mag komen.

Met dit scenario zou Groenewegen in principe nog van start kunnen gaan in de Giro d’Italia die op 8 mei van start gaat. De Amsterdammer krijgt nog de kans om in beroep te gaan tegen deze straf. Zo kan hij naar het sporttribunaal CAS in Lausanne gaan. Voor een incident in een sprint is dit een extreem zware straf. Hiermee lijkt er een precedent voor het wangedrag van sprinters te worden neergezet.

Groenewegen wordt geschorst vanwege het veroorzaken van de valpartij in de openingsrit van de Ronde van Polen. Hij week in de massasprint van zijn lijn naar rechts af, waardoor Fabio Jakobsen vol in de dranghekken vloog. Ruim een uur lang waren de artsen bezig om hem te stabiliseren. Vervolgens werd hij in een kunstmatige coma gehouden. De artsen vreesden in de eerste uren dat hij deze val niet zou overleven.

Training hervat

Jakobsen heeft inmiddels alweer enkele keren op de fiets gezeten. Over enkele weken hoopt hij weer echt zijn trainingen op te pakken. “Ik hoop dat dan mijn bekkenkam hersteld is, en net zo sterk als voorheen is. Vanaf dan kan ik langzaam beginnen met trainingen op de fiets”, reageerde hij onlangs op zijn sociale media.

Ook Groenewegen zit weer op de fiets. Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma gaf dinsdag bij de NOS aan dat het naar omstandigheden oké gaat met hem: “Het heeft enorm veel impact gehad op hem, maar hij krabbelt op. Hij traint goed, zeker ook om z’n zinnen te verzetten.”

Een straf van negen maanden is in de wielersport exceptioneel. Theo Bos werd in 2009 voor een maand geschorst nadat hij Daryl Impey in de Ronde van Turkije in de hekken had geduwd. De Chinees Xin Wang werd voor een half jaar geschorst vanwege een vechtpartij in de Tour of Hainan. Astana-ploegleider Lars Michaelsen moest vijftig dagen buiten de wedstrijden blijven na het veroorzaken van een valpartij in de Tour of Yorkshire in 2018. Terwijl Gianni Moscon vijf weken aan de kant stond na het maken van een slaande beweging in de Tour van datzelfde jaar.

Binnen de UCI wilde gisteren niemand reageren op de schorsing van Groenewegen. Ook het management van Jumbo-Visma onthield zich van commentaar.