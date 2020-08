‘Fabio Jakobsen bij bewustzijn na horrorcrash in Ronde van Polen’

Fabio Jakobsen zou nog bij bewustzijn zijn na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen. Althans, dat melden Poolse media. De Nederlander zou hevig bloeden, maar verder is er nog niks over zijn situatie bekend.

Later meer.

Resuscitation being performed on the injured judge, with a helicopter and numerous ambulances present. Jakobsen is apparently conscious, though was covered in blood #TDP20. https://t.co/FkCnoFu0H9

