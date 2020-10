Julian Alaphilippe over Ronde van Vlaanderen: “Het was niet de schuld van de motard”

Julian Alaphilippe heeft in L’Équipe uitgebreid teruggeblikt op de Ronde van Vlaanderen en de botsing met de motard waardoor hij ten val kwam en zijn hand brak. “Ik hoorde dat de motard zich schuldig voelde over wat er is gebeurd, maar hij moet zich geen zorgen maken. Het was niet zijn schuld, het was een wedstrijdincident”, aldus de wereldkampioen.

Alaphilippe hoopt Eddy Lissens gerust te stellen met zijn woorden. Het incident gebeurde in de finale van de Ronde van Vlaanderen toen de Fransman met Mathieu van der Poel en Wout van Aert weggereden was uit het peloton. “Ik zat achter Van der Poel en ik volgde hem om in zijn slipstream te blijven”, legt Alaphilippe uit. “Maar toen hij wegstuurde, botste ik op volle kracht op de motor. Ik kan veel met de fiets, maar in dit geval kon ik er niets aan doen.”

Niet uit op wraak

De kopman van Deceuninck-Quick-Step was vlak voor de crash ook in zijn oortje aan het praten. “Mensen zeiden dat ik niet gefocust was. Maar of ik nu voor me had gekeken, achter me had gekeken, mijn handen wel of niet op het stuur had, of aan het drinken was… Het had niets veranderd. Toen Van der Poel op het laatste moment uitweek voor de motor, was er niets meer dat ik kon doen”, zegt Alaphilippe.

“Ik hoorde het geluid van de motor ook niet, omdat wij zo hard gingen”, beschrijft hij. “Ik zeg niet dat het de fout van Van der Poel is dat hij mij niet waarschuwt, en ik zeg niet dat het de fout van de motard is, omdat hij er niets mee te maken had. Bovendien ben ik geen persoon die uit is op wraak. Van Aert en Van der Poel hebben mij nog berichtjes gestuurd na de koers, dat was aardig van ze.”

Pijn na operatie

Na de succesvolle operatie aan zijn gebroken middenhandsbeentjes voelt Alaphilippe zich weer goed. “Ik weet dat het veel erger had kunnen zijn. In de dagen na de operatie had ik niet zoveel pijn verwacht. Mijn hand was erg opgezwollen en ik kon niet goed slapen. Dit is niet hoe ik mijn winterpauze wilde ingaan, maar ik ben blij dat ik thuis ben en dat ik nu niet meer zoveel pijn heb.”

Begin november, als hij weer een afspraak heeft in het ziekenhuis van Herentals, hoort Alaphilippe wanneer hij weer mag gaan trainen.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos