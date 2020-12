INEOS Grenadiers mengt zich in de strijd om Wout van Aert

Team Jumbo Visma heeft goede hoop dat het binnen enkele weken het contract met Wout van Aert kan verlengen. Inmiddels is echter ook duidelijk dat INEOS Grenadiers in de markt is om Wout van Aert na 2021 over te nemen. De Britse ploeg heeft tijdens de afgelopen Tour de France een eerste gesprek met het management van Van Aert gehad. Sir Dave Brailsford reageerde enthousiast op de mogelijkheid om de Belgische superster in te lijven. Aan WielerFlits is bevestigd dat INEOS Grenadiers en Van Aert nog steeds met elkaar in gesprek zijn.

Wout van Aert heeft nog een contract bij Team Jumbo Visma tot eind 2021. De Belg heeft het bij de Nederlandse formatie naar zijn zin en heeft al eens laten weten dat hij zijn contract graag zou openbreken. Het is echter ook duidelijk dat er na dit superseizoen een ander prijskaartje om de nek van Van Aert hangt. Zo won hij in dit Corona-seizoen Milaan-Sanremo, Strade Bianche, twee ritten in de Tour de France, een etappe in de Dauphiné en het BK tijdrijden. Hij werd ook nog eens tweede op het WK op de weg, het WK-tijdrijden en in de Ronde van Vlaanderen.

Brailsford was in 2018 reeds met Van Aert in gesprek voor een overgang naar Team Sky. Destijds werd al aan de Kempenaar duidelijk aangegeven dat de combinatie veldrijden/wegwielrennen geen enkel probleem zou zijn. Dat is onlangs ook bewezen met het aantrekken van Thomas Pidcock. Net als Van Aert heeft Pidcock overigens ook een persoonlijk sponsorcontract met Red Bull.

In de zomer van 2018 koos Van Aert echter voor Jumbo-Visma. Dit kwam ook omdat de onderhandelingen met de Britse ploeg vrij traag verliepen, terwijl de Nederlandse ploeg destijds wel snel zaken met de Belg wilde doen.

Groene trui

Van Aert heeft in de media reeds meerdere malen aangegeven dat hij zich bij Jumbo-Visma thuis voelt. Wel moeten zijn persoonlijke ambities blijven passen binnen de doelstellingen van de ploeg. Zo maakt de 26-jarige renner er geen geheim meer van dat de groene trui in de Tour de France de komende jaren een van zijn doelstellingen is. Of dat past bij de gele droom en de gesloten koerswijze van de supermarktploeg is een vraagteken. Daarover spreekt het management van Van Aert in deze weken met de sportieve leiding van Jumbo-Visma.

Bij INEOS-Grenadiers heeft Brailsford na de afgelopen Giro d’Italia aangekondigd dat zijn ploeg in de toekomst offensief met een open vizier gaat koersen. De afgelopen jaren werd er vaak gesproken over de Sky-Robocops omdat de ploeg in de cols in de Tour de France hun tegenstanders met een strak tempo, gebaseerd op wattages, in de problemen bracht.

Offensieve koerswijze

De nieuwe kopmannen voor het rondewerk, Egan Bernal en Richard Carapaz, staan bekend als aanvallend koersende renners, terwijl juist hun tegenstanders Primoz Roglic en Tadej Pogacar meer gebaat lijken bij een strak tempo bergop. Daarom is INEOS Grenadiers genoodzaakt hun koerswijze veranderen. Een renner als Wout van Aert zou in een aanvallende ploeg goed tot zijn recht komen en ook de kans krijgen om zich op de groene trui te richten.

Daarnaast is bekend dat Brailsford zijn ploeg al jarenlang wil versterken voor het klassieke werk. De overwinningen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix ontbreken nog op het palmares van het Britse keurkorps.

Een andere vraag is of de Nederlandse ploeg aan de salariseisen van Van Aert kan voldoen. Door zijn fenomenale seizoen is zijn marktwaarde enorm gestegen en is hij een van de meest gewilde renners in het peloton. Zeker omdat de Kempenaar op meerdere vlakken inzetbaar is.

Ten eerste behoort Van Aert tot de wereldtop in het veldrijden. Het afgelopen seizoen was hij op de weg de beste klassieke renner. In de Tour de France wist hij twee massasprints te winnen. In de tijdritten behoort hij bij de beste renners van de wereld. En bergop heeft hij de hele wereld in de Jumbo-trein voor Primoz Roglic verrast door met een verschroeiend tempo de eerste groep met alle Tour-favorieten uit te dunnen op de lastigste cols.

Dure jongens

En bij Jumbo-Visma zitten uiteraard al behoorlijk wat dure jongens. Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Dylan Groenewegen zijn grootverdieners en liggen de komende jaren nog vast. Daarbij is de prijs van heel wat renners van het tweede plan, waaronder Sepp Kuss en George Bennett, door hun prestaties in de afgelopen maanden verhoogd.

INEOS Grenadiers beschikt daarentegen over het grootste budget van het peloton. In 2019 zou de ploeg al beschikken over een budget van bijna 51 miljoen euro. Brailsford is dan ook in staat om Van Aert veruit het hoogste salaris te betalen van het WorldTour-peloton. Jumbo Supermarkten heeft de komende jaren echter een steeds groter belang op de Belgische markt en dan is het behouden van Van Aert essentieel. Daarom zou het niet verwonderlijk zijn als Jumbo extra budget vrij maakt om de Belgische sportman van 2020 te behouden.