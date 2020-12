In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en wie of wat verdient nog een eervolle vermelding voor 2020? Iedere werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag staat centraal: de mooiste fiets uit de WorldTour van 2020.

AG2R La Mondiale – Merckx

Voor het tweede jaar op rij reed AG2R La Mondiale op fietsen van Eddy Merckx. De klassieke EMX 525-fiets is de fiets voor de snelle mannen, terwijl de EMX Stockeu 69 voorziet in de bergen. In 2020 wist de ploeg van onder meer Romain Bardet op beide fietsen te winnen. Aankomend jaar stapt het team over op BMC.

Astana – Wilier

Astana verruilde in 2020 de fietsen van Argon 18 voor de fietsen van het Italiaanse Wilier Triestina. Het fraaie blauw-zwarte O SLR-frame viel op in het peloton, evenals de wielen van het Franse merk Corima. Ook in 2021 koerst de ploeg van Aleksander Vinokourov op Wilier Tristina.

Bahrain McLaren – Merida

Merida verdween afgelopen jaar als naamsponsor van Bahrain-McLaren, maar bleef de Bahreinse ploeg trouw als fietssponsor. Het team van Pello Bilbao koerste in 2020 op twee fietsen: Merida Reacto Disc CF4 en Merida Scultura Disc CF4. De eerste fiets voor op het vlakke, de andere voor in de bergen. In 2020 kwamen ze op beide fietsen tot zeven zeges.

BORA-hansgrohe – Specialized

BORA-hansgrohe reed in 2020 weer op de fietsen van Specialized. De Specialized S-Works Tarmac is het sierpaardje van het Amerikaanse fietsenmerk. ‘One bike to rule them all’ is de bekende slogan van de dit jaar uitgekomen Tarmac SL7. Verder reed het team van Peter Sagan ook op de aerodynamische Specialized S-Works Venge en de Specialized S-Works Roubaix.

CCC – Giant

De ploeg van Greg Van Avermaet deed het laatste wielerjaar op fietsen van het Taiwanese Giant, dat in het verleden ook fietssponsor is geweest van de Nederlandse wielerploegen Rabobank en Giant-Alpecin. De fraaie Giant TCR Advanced SL is de normale fiets van CCC, terwijl de Giant TCR Propel SL het aerodynamische sprintwapen is. Het gouden frame van olympisch kampioen Van Avermaet zal bij velen bekend zijn.

Cofidis – De Rosa

Nieuw in de WorldTour dit jaar was het Franse Cofidis. Het betekende dat het Italiaanse fietsenmerk De Rosa haar rentree in de WorldTour maakte. De strak afgewerkte De Rosa Merak is de all-round fiets van het team van Guillaume Martin, De Rosa SK Pininfarina dan weer de sprintfiets van Elia Viviani.

Deceuninck-Quick-Step – Specialized

Deceuninck-Quick-Step is het tweede team in de WorldTour dat op fietsen van Specialized rijdt. Net als BORA-hansgrohe maakt Deceuninck-Quick-Step gebruik van de Specialized S-Works Tarmac, Specialized S-Works Venge en Specialized S-Works Roubaix. Fabio Jakobsen noemde de Tarmac SL7 eerder al een “ultiem wapen.” Op termijn zal de Tarmac SL7 vermoedelijk de Venge- en Roubaix-fietsen volledig vervangen.

EF Pro Cycling – Cannondale



EF Pro Cycling reed net als in 2019 op de fraaie fietsen van Cannondale. De Cannondale-modellen van de ploeg van Jonathan Vaughters zijn de Cannondale SuperSix EVO en Cannondale SystemSix. De SuperSix EVO is geschikt voor elk terrein, de SystemSix voor de sprint. De paars-roze kleurenpatronen maken de fietsen van Cannondale tot een opvallende verschijning.

Groupama-FDJ – Lapierre



Sinds jaar en dag zijn Lapierre en Groupama-FDJ aan elkaar verbonden. Wie Lapierre zegt, zegt Groupama-FDJ. Ook in 2020 reed de ploeg van Thibaut Pinot en Arnaud Démare op de fietsen van het Franse fietsenmerk. De modellen: Lapierre Xellius SL en Lapierre Aircode SL. Op die laatste fiets beleefde Démare het beste seizoen uit zijn carrière.

Israel Start-Up Nation – Factor

De WorldTour moest het even zonder Factor doen, nadat AG2r La Mondiale in 2018 afstand deed van het Britse fietsenmerk. Met Israel Start-Up Nation keerde Factor dan toch weer terug in de WorldTour. En hoe! De Factor One (sprintfiets) en de Factor O2 VAM (klimfiets) zijn twee fraaie modellen.

Jumbo-Visma – Bianchi

Op de fietsen van Bianchi is Jumbo-Visma uitgegroeid tot het beste team in de WorldTour. Primož Roglič won op de fietsen van Bianchi twee keer de Ronde van Spanje en Luik-Bastenaken-Luik, terwijl Wout van Aert schitterende zeges boekte in de Strade Bianche en Milaan-San Remo. De Bianchi Oltre XR4 is het meest gebruikte model van Jumbo-Visma, terwijl de Bianchi Infinito CV vaker te zien is in de Vlaamse klassiekers. Aankomend jaar vindt er een fietsenruil plaats en rijdt Jumbo-Visma op Cervélo.

Lotto Soudal – Ridley

Lotto Soudal rijdt alweer een hele poos op de fietsen van Ridley. De Ridley Helium SLX is het standaardmodel van de ploeg, de Ridley Noah Fast het sprintmodel. Op de Noah Fast boekte de Belgische ploeg in het verleden grote successen met André Greipel en Caleb Ewan. Het contract tussen Lotto Soudal en Ridley is dit jaar verlengd tot eind 2022.

Mitchelton-Scott – Scott

Mitchelton-Scott was ook in 2020 weer te vinden op fietsen van… Scott. De Zwitserse fietsfabrikant was tot en met dit jaar naamsponsor van de Australische ploeg. Op de Scott Addict RC behaalden Simon Yates, Esteban Chaves en Adam Yates hun grootste successen in de bergen. De Scott Foil is dan weer de aerofiets. Aankomend jaar rijdt de ploeg op Bianchi.

Movistar – Canyon

De fiets van Canyon eindigde vorig jaar op de vierde plaats in dit eindejaarslijstje. De blauw-zwarte frames van Movistar ogen dan ook goed. De Canyon Ultimate CF SLX is het standaardmodel van de ploeg van Alejandro Valverde, de Canyon Aeroad CF SLX, zoals de naam misschien ook wel onthult, de sprintfiets.

NTT Pro Cycling – BMC

Ook de fietsen van NTT Pro Cycling, voorheen Dimension Data, scoorden vorig jaar goed. Het Zuid-Afrikaanse team koerst op de fietsen van BMC. Net als veel andere ploegen maakt NTT Pro Cycling onderscheid tussen twee modellen. De BMC Teammachine is een allrounder, de BMC Timemachine Road dan weer de sprintfiets.

Ineos Grenadiers – Pinarello



De INEOS Grenadiers moesten het in 2020 weer doen met de fraaie fietsen van Pinarello, waar de ploeg vele malen de Tour de France op wist te winnen. Afgelopen jaar hadden de renners van INEOS Grenadiers de Pinarello Dogma F12 en de Pinarello Dogma K10 tot hun beschikking.

Team Sunweb – Cervélo

Ook Team Sunweb doet mee aan de grote fietsenruil in 2021. Na twee jaar op Cervélo gereden te hebben, is het in 2021 tijd voor de fietsen van Scott. In het laatste jaar op Cervélo reed het op de Cervélo R5, de Cervélo S5 en de Cervélo R3. De R5 is het standaardmodel, de S5 de sprintfiets en de R3 de klassiekerfiets.

Trek-Segafredo – Trek

Trek-Segafredo reed in 2020 natuurlijk op de fietsen van naamsponsor Trek. Trek-Segafredo maakte op de weg gebruik van drie fietsen: de aero Trek Madone SLR, de lichte Trek Emonda SLR en de Trek Domane SLR voor de langere wedstrijden.

UAE Emirates – Colnago

De fiets die de Tour de France heeft gewonnen is van Colnago. UAE Emirates kon in 2020 kiezen tussen drie wegfietsen. Tadej Pogačar beschikte over de Colnago V3R, de snelle Colnago Concept en de Colnago C64. De fiets waarop hij zijn landgenoot uit de leiderstrui reed op La Planche des Belles Filles: Colnago K.one.