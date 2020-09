Michael Boogerd opgelucht na gesprek met Thomas Dekker: “Daar liep ik al vier jaar mee” maandag 21 september 2020 om 17:46

Het was een opvallend beeld in De Avondetappe afgelopen zaterdag: Michael Boogerd en Thomas Dekker zaten samen als analisten aan tafel. De twee oud-ploeggenoten van Rabobank hadden al jaren niet met elkaar gesproken en begin dit jaar zei Boogerd dat hij nog steeds ‘last had’ van passages in de biografie van Dekker. Daar hebben de voormalig wielrenners afgelopen weekend over gesproken.

“We hebben elkaar gesproken voor de uitzending”, legt Michael Boogerd uit in de podcast De Kopgroep. “Dat was een nadrukkelijke wens van mij, want ik vond het een beetje gênant om met hem aan tafel te gaan zitten, voordat wij samen om tafel hadden gezeten. We hebben een stuk gewandeld, ik heb mijn zegje gedaan en Thomas heeft daar zijn antwoorden op gegeven. Toen zijn we vertrokken naar de Avondetappe en hebben we professioneel aan tafel gezeten.”

‘Zijn biografie heeft mij wel geraakt’

Het boek van Thomas Dekker, dat in 2016 uitkwam, deed veel stof opwaaien. Er stonden meerdere verhalen over Boogerd in. De oud-renner uit Den Haag vond dat Dekker met het boek geld over zijn rug verdiende, dat de verhalen ‘een beetje aangedikt’ waren en las tussen de regels door dat hij Dekker aan doping zou hebben gebracht. Dat laatste ontkent Boogerd.

“Het leek af en toe meer mijn biografie dan het de zijne was. Dat heeft mij wel geraakt. Dat is ook vanwege ons verleden en omdat het een jongen is die bij mij over de vloer kwam. Als je elkaar dan vijf jaar niet spreekt en er komt zo’n boek uit… Daarover wilde ik hem nog wel een keer spreken”, zegt hij daarover.

‘Na het gesprek is iets van mij afgegleden’

“Voor mij is het oké zo”, aldus Boogerd na het gesprek. “Ik vond het prettig om hem gesproken te hebben voor de uitzending, dat is al iets waar ik vier jaar mee loop. Voor mij is daar wel iets van afgegleden. Ik weet precies niet wat, maar ik voelde mij wel prettiger toen ik zondagochtend opstond. Dat het op deze manier is gegaan. Wij kunnen in het vervolg wel samen in een uitzending zitten, denk ik.”