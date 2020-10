Giro-baas Vegni eist sancties tegen EF Pro Cycling en Jumbo-Visma

Mauro Vegni slaat wild om zich heen. Nu zijn Ronde van Italië Milaan gehaald heeft, wil Vegni zijn gram halen. Daarbij moeten vooral EF Pro Cycling en Jumbo-Visma het ontgelden. “Ik wil sancties voor die teams en daarvoor kijk ik naar de UCI.”

Het is in een interview met La Gazzetta dello Sport dat Vegni van leer trekt. Al begint hij met zichzelf een compliment te maken. Hoe vastberaden hij de voorbije weken wel was om Milaan te halen. En hoe trots hij is dat hij daar ook in geslaagd is. En wie hem heeft ‘tegengewerkt’, moet er aan geloven. Vooral Jumbo-Visma en EF Pro Cycling zijn de boosdoeners. “Zoals ik eerder al zei, dit krijgt allemaal nog een staartje.”

Jumbo-Visma verliet de Giro na de positieve Covid-19 test van Steven Kruijswijk. Dat deed overigens ook Mitchelton-Scott, maar die laatste zou dat pas gedaan hebben na overleg met Vegni, terwijl Jumbo-Visma op eigen houtje handelde. Dat pikt de grote baas niet. Net zoals als de open brief waarin EF opriep om de Ronde van Italië vroegtijdig te beëindigen, in slechte aarde is gevallen.

“Voor beide teams (EF en Jumbo-Visma, red) moeten sancties volgen en ik hoop daarbij ook op de steun van de UCI. Als een team de regels van de WorldTour schendt, moet ik mij niet verplicht voelen om die ploeg volgend jaar nog uit te nodigen”, klinkt het ferm. “Nee, voor mij is dit zeker een zaak voor de licentiecommissie.”

“Geen toeval dat de CPA Hansen naar voor schoof”

Ook de staking van vorige vrijdag is hij nog niet vergeten. Daarbij moet de rennersvakbond CPA het ontgelden. “Ik begrijp het nog steeds niet. De renners hebben een vakbond nodig om hen te helpen, niet om tot het einde te willen vechten. En al zeker niet op straat. Er is geweigerd te rijden, maar er is vooraf niet over gepraat. Er is een andere mindset nodig.

“Dat Adam Hansen, die aan zijn allerlaatste wedstrijd als profrenner bezig was, naar voor werd geschoven is geen toeval”, is Vegni overtuigd. “Da zegt voldoende, toch? En toenmalig rozetruidrager Wilco Kelderman steunde de actie, zei hij op tv, maar een dag later is hij wel zijn excuses komen aanbieden.”