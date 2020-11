KNWU gaat UCI uitleg geven over dopingzaak

De KNWU gaat de UCI uitleg geven over de verzwegen epo-test uit 2011. In een statement reageert de nationale bond op het nieuws dat gisteren werd onthuld door WielerFlits.

Op 4 mei 2011 testte een KNWU-selectielid bij een out-of-competition controle positief op rHepo. De KNWU besloot na overleg de dopingovertreding niet openbaar te maken. De renner beëindigde per direct zijn carrière.

Of de positieve test destijds aan de UCI is gemeld, is nog altijd niet bekend. “Het is voor de huidige betrokkenen niet meer na te gaan of de internationale wielerbond hierover ingelicht is”, schrijft de KNWU in het statement.

De bond laat tevens weten contact op te nemen met de internationale wielerbond om de gang van zaken op te helderen. “De KNWU is bereid de UCI hier meer informatie over te verschaffen en zal hierover contact leggen met hen”, aldus de verklaring.

Statement KNWU

Nadat in de media aandacht is besteed aan een dopingzaak uit 2011, hecht de KNWU eraan om deze zaak nader toe te lichten. Tussen de betreffende renner en de toenmalige directeur Huib Kloosterhuis is de afspraak gemaakt dat de naam van de coureur in kwestie niet bekend gemaakt zou worden. Dat heeft de renner bij navraag bevestigd.

Ten grondslag aan die beslissing lagen het feit dat de renner per direct stopte met deelname aan alle competitie in georganiseerd verband en er zeer zwaarwegende tragische familieomstandigheden in het spel waren. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft een bond deze ruimte, zolang de opgelegde sanctie uitgevoerd kan worden. De zaak is bij de Dopingautoriteit, de mondiale anti-dopingorganisatie WADA en bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) gemeld en deze instanties hebben de zaak anoniem gepubliceerd.

Er is destijds ook tucht gesproken. De renner in kwestie is voor twee jaar geschorst en heeft in die periode geen licentie ontvangen. Er is indertijd overleg geweest met de Dopingautoriteit omtrent de bekendmaking van deze schorsing. Het is voor de huidige betrokkenen niet meer na te gaan of de internationale wielerbond hierover ingelicht is. Dat had kunnen gebeuren door de KNWU (wat gebruikelijk was) of de Dopingautoriteit. Hier lag echter geen directe verplichting voor de KNWU. De KNWU is bereid de UCI hier meer informatie over te verschaffen en zal hierover contact leggen met hen. De directeur is destijds gemachtigd door twee hoofdbestuursleden om de zaak vanwege de bijzondere omstandigheden zelf en in vertrouwen af te handelen. Intern is over de gehele kwestie pas gecommuniceerd toen de zaak volledig afgehandeld was.