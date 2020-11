UCI op de hoogte van positieve epo-test

De internationale wielerunie UCI heeft bevestigd dat zij in 2011 op de hoogte is gesteld van een positieve epo-test van een renner uit de nationale selecties van de KNWU. Waar de Nederlandse wielerbond het dossier niet kon vinden, bevestigt de UCI een etmaal na publicatie dat zij wel geïnformeerd is.

De KNWU maakte vanmiddag op haar website al bekend dat het uitleg aan de UCI zou geven over deze zaak.

“Aangezien de test werd geïnitieerd en geleid door de Nederlandse autoriteiten, viel de zaak niet onder de jurisdictie van de UCI. De UCI was dus niet verantwoordelijk voor het beheer van de resultaten. Noch de UCI, noch het WADA zijn in beroep gegaan tegen deze beslissing van de Nederlandse tuchtcommissie om de betreffende renner voor twee jaar te straffen”, zo laat de UCI aan WielerFlits weten.

Waarom de schorsing van de Nederlandse renner niet op de UCI lijst van ‘Consequences Imposed on License-Holders as Result of Anti-Doping Rule Violations as per the UCI Anti-Doping Rules’ is opgenomen, roept de nodige vragen op.

Volgens de UCI worden hier “de licentiehouders vermeld die momenteel niet in aanmerking komen als gevolg van een overtreding van de antidopingregel, waarvoor de UCI de bevoegdheid heeft om de resultaten te beheren. Sancties die door andere antidopingorganisaties worden opgelegd, zijn niet in deze lijst opgenomen.”

Dit betekent dat renners die betrapt worden door nationale dopinginstanties, hier niet genoteerd zouden staan. Dit houdt in dat deze lijst verre van compleet is en dat de wielersport meer dopingzondaars kent dan op deze lijst vermeld zijn. WielerFlits heeft hierover enkele vragen bij de UCI neergelegd, maar hier nog geen antwoord op gekregen.