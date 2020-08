UCI doet onderzoek naar wat Bramati uit achterzak Evenepoel haalde na val in Lombardije zaterdag 29 augustus 2020 om 09:43

De UCI start een onderzoek naar aanleiding van beelden die verschenen zijn na afloop van de val van Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije. Ploegleider Davide Bramati haalde vluchtig iets uit de achterzak van Evenepoel, wat leidde tot speculaties.

Bramati reageerde eerder tegen La Gazzetta dello Sport dat er volgens hem geen sprake was van iets illegaals. “Ik begrijp zelfs niet dat men dat zou kunnen denken. Ik herinner me nog goed dat het een stressvol moment was en dat ik vond dat ik dingen die bij Remco’s rug lagen, weg moest nemen. Kort daarna zou hij op een brancard gelegd worden. Dus ik heb zijn radiootje, repen, gel, suikers weggenomen en in mijn zak gestoken. Op een foto is ook nog te zien dat zijn helm was verwijderd. Dat is alles.”

Cette vidéo du directeur sportif, ex-pro, qui fait les poches de son coureur Remco Evenepoel dans le ravin où il est tombé, juste avant d'en être évacué, fait énormément parler ! A raison ! C'est quoi Davide Bramati que vous lui piquez ainsi ? Pourquoi? #ILombardia THREAD. 1/5 pic.twitter.com/JitMUCy5Yu — 🅰ntoine VAYER 📸 (@festinaboy) August 25, 2020

De UCI heeft desalniettemin antidopinginstelling CADF gevraagd de beelden te onderzoeken en getuigen te ondervragen. “We willen weten wat er uit de achterzak van Evenepoel is gehaald”, aldus voorzitter David Lappartient volgens Sporza.

Een uitspraak van Bramati dat Evenepoel tijdens de koers geen data meer verstuurde, heeft de UCI aan het denken gezet. “Het is verboden om bepaalde data door te geven tijdens de koers. Als het om locatiegegevens gaat, dan is het iets anders. Maar andere data mag niet verzonden worden en dat willen we onderzoeken.”

Finalebidon

Teambaas Patrick Lefevere reageerde cynisch op het nieuws. “Dit is het bewijs dat de CADF niet neutraal is. Ze zeiden onafhankelijk van de UCI te werken. Maar dat is duidelijk niet waar.” In zijn column in Het Nieuwsblad zet hij ook een verklaring voor de actie van de UCI. Namelijk het feit dat hij samen met andere ploegen een onafhankelijke organisatie start die gaat controleren op veiligheid. “Door nu met het nieuws over het onderzoek naar buiten te komen, krijg ik de rekening gepresenteerd voor mijn grote mond in het veiligheidsdebat.”

Volgens Lefevere haalde Bramati de ‘finalebidon’ van Evenepoel uit zijn achterzak. Daar zitten volgens hem bij zijn ploeg enkel onschuldige middelen in. “Cola, Red Bull of een beetje cafeïne. Niks dat verboden is. In die van ons zitten al zeker geen pijnstillers, want onze ploeg doet niet aan smeerlapperij. Tramadol hebben wij nooit ofte nimmer gebruikt.”