WK wielrennen 2021 in Vlaanderen: Programma en uitslagen

Van zondag 19 september tot en met zondag 26 september wordt in Vlaanderen het WK wielrennen 2021 verreden. Als start- en finishplaatsen voor de tijdritten en de wegwedstrijden zijn Knokke-Heist, Brugge, Antwerpen en Leuven aangewezen. WielerFlits zet het programma en de uitslagen op een rij.

De tijdritten starten in Knokke-Heist en finishen in het historische Brugge. De wegkoersen vertrekken dan weer uit Antwerpen, om te eindigen in studentenstad Leuven, waar plaatselijke parcours een flink aantal kuitenbijters bevat: de Keizersberg, de Decouxlaan, de Wijnpers en de Sint-Antoniusberg.

Programma en uitslagen

Zaterdag 18 september 2021

Trainingen tijdrit

Start: 09.00 uur

Finish: 11.00 uur

Openingsceremonie (Knokke-Heist)

Start: 11.00 uur

Zondag 19 september 2021

Tijdrit elite mannen (43,3 km / Knokke-Heist – Brugge)







Start: 14.30 uur

Finish: 16.55 uur

Maandag 20 september 2021

Tijdrit beloften mannen, U23 (30,3 km / Knokke-Heist – Brugge)







Start: 10.40 uur

Finish: 12.50 uur

Tijdrit elite vrouwen (30,3 km / Knokke-Heist – Brugge)







Start: 14.40 uur

Finish: 16.40 uur

Dinsdag 21 september 2021

Tijdrit junioren vrouwen, U19 (19,3 km / Knokke-Heist – Brugge)







Start: 10.30 uur

Finish: 12.20 uur

Tijdrit junioren mannen, U19 (22,3 km / Knokke-Heist – Brugge)







Start: 14.55 uur

Finish: 17.05 uur

Woensdag 22 september 2021

Ploegentijdrit mixed relay (44,5 km, Knokke-Heist – Brugge)







Start: 14.25 uur

Finish: 16.45 uur

Donderdag 23 september 2021

Trainingen wegwedstrijden

Start: 09.30 uur

Finish: 12.30 uur

Vrijdag 24 september 2021

Wegwedstrijd junioren mannen, U19 (121,4 km / Leuven – Leuven)







Start: 08.15 uur

Finish: 11.15 uur

Wegwedstrijd beloften mannen, U23 (160,9 km / Antwerpen – Leuven)







Start: 13.25 uur

Finish: 17.40 uur

Zaterdag 25 september 2021

Wegwedstrijd junioren vrouwen, U19 (75,0 km / Leuven – Leuven)







Start: 08.15 uur

Finish: 10.15 uur

Wegwedstrijd elite vrouwen (157,7 km / Antwerpen – Leuven)







Start: 12.20 uur

Finish: 16.45 uur

Zondag 26 september 2021

Wegwedstrijd elite mannen (267,7 km / Antwerpen – Leuven)







Start: 10.25 uur

Finish: 17.00 uur