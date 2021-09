WK 2021: Ivanchenko pakt tijdrittitel bij de junioren na duel met Bäckstedt

Alena Ivanchenko is de wereldkampioene tijdrijden bij de junioren vrouwen. Op het WK-parcours van Knokke-Heist naar Brugge was de Russische topfavoriete tien seconden sneller dan de Britse Zoe Bäckstedt. De Duitse Antonia Niedermaier veroverde het brons.

Op de derde dag van het WK wielrennen in Vlaanderen stonden twee tijdritten op het programma. Later vandaag waren de junioren mannen aan de beurt, maar in de ochtend waren alle ogen eerst gericht op de junioren vrouwen. Net als de tijdrit voor de elite-mannen en elite-vrouwen lag de start voor de beloften in Knokke-Heist en de finish in Brugge. De junioren vrouwen kregen echter een individuele beproeving van net iets meer dan 19 kilometer voor hun kiezen.

Het was onder meer uitkijken naar de verrichtingen van de Belgische dames Marith Vanhove en Febe Jooris, de Nederlandse medaillekandidaten Elise Uijen en Anna van der Meijden, de Britse Zoe Bäckstedt (de dochter van oud-prof en Parijs-Roubaix-winnaar Magnus Bäckstedt) en Europees kampioene Alena Ivanchenko. Van der Meijden was verantwoordelijk voor de eerste échte richttijd aan het tussenpunt. De nummer vier van het voorbije EK tijdrijden klokte 14m42s.

Duel tussen Bäckstedt en Ivanchenko

Van der Meijden wist zo net onder de tijd van de Britse Madelaine Leech te duiken, maar het was nog wachten op de doorkomst van rensters als Bäckstedt, Uijen en met name Ivanchenko vooraleer we definitieve conclusies konden trekken. Bäckstedt bleek al snel bezig aan een uitstekende tijdrit en wist de tussentijd van Van der Meijden te verpulveren. Met 14m03s dook ze maar liefst 39 seconden onder de tijd van Van der Meijden.

Bäckstedt wist de lat dus bijzonder hoog te leggen. Het was vervolgens uitkijken naar de tussentijd van Uijen, maar de Nederlandse kwam er niet aan te pas. Met 14m47s was ze driekwart minuut langzamer dan de Britse Bäckstedt. Alleen Ivanchenko kon nog onder de tussentijd van Bäckstedt duiken en de Russische topfavoriete deed dat ook, al was het verschil maar enkele seconden. Alles was dus nog speelbaar in de laatste kilometers richting Brugge.

Tweede grote titel voor Ivanchenko

Ivanchenko wist echter nog te versnellen in de laatste kilometers en bleek aan de finish, ondanks een slippertje in een van de bochten, nog iets meer dan tien seconden sneller dan Bäckstedt. De 17-jarige Russische veroverde zo na de Europese titel ook de regenboogtrui in het tijdrijden. Bäckstedt, die over drie dagen haar zeventiende verjaardag viert, werd knap tweede. Het brons ging naar Duitsland dankzij een scherpe tijd van Antonia Niedermaier.

De Nederlandse dames konden zich niet mengen in de strijd om de medailles. Van der Meijden eindigde, net als op het EK, als vierde, maar wel op bijna anderhalve minuut van de winnares. Uijen moest genoegen nemen met een zesde plaats. Febe Jooris was op een negende plek de beste Belgische deelneemster. Vanhove besloot het WK als zestiende.