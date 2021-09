WK 2021: Johan Price-Pejtersen pakt wereldtitel tijdrijden bij de beloften

Johan Price-Pejtersen is de nieuwe wereldkampioen tijdrijden bij de beloften. Op het WK van Knokke-Heist naar Brugge was de Deense renner van Uno-X tien seconden sneller dan de Australiër Luke Plapp en elf seconden dan Florian Vermeersch uit België. Mick van Dijke was op de vijfde plaats de beste Nederlander.

Net als de tijdrit voor de elite-mannen, waarin Filippo Ganna gisteren nipt sneller was dan Wout van Aert, lag de start voor de beloften in Knokke-Heist en de finish in Brugge. Het parcours telde echter dertien kilometer minder: 30,3 kilometer. De U23-renners volgden aanvankelijk dezelfde wegen en gingen via Westkapelle en Oostkerke naar Dudzele. De extra lus naar Brugge reden zij niet: vanuit Dudzele ging de route via WK-dorp Damme naar de finish. Gezocht werd naar een opvolger voor Mikkel Bjerg, die de vorige drie edities wist te winnen in 2017, 2018 en 2019.

De eerstejaarsbelofte Adam Holm Jørgensen mocht de tijdrit aftrappen en zette de eerste tijd op de tabellen, maar jonge Deen stond maar kort bovenaan. Tweedejaars Logan Currie, de volgende op de startlijst, was namelijk al meteen sneller. Via Magnus Sheffield en Luke Plapp, twee nieuwe aanwinsten van INEOS Grenadiers, ging de toptijd naar 34m39s. De snelle tijd van Plapp bleek te hoog gegrepen voor de eerste Belg Jenno Berckmoes (35m56s), toekomstig Jumbo-Visma-prof Mick van Dijke (in 34m54s) en Finn Fisher-Black (in 35m35) van UAE Emirates.

Het was vooral wachten op de resultaten van de mannen in de laatste tien ritten, en dan vooral Filippo Baroncini, Kévin Vauquelin, Florian Vermeersch, Michel Heßmann, Daan Hoole, Søren Wærenskjold en Europees kampioen Johan Price-Pejtersen. Baroncini, die de komende twee jaar voor Trek-Segafredo koerst, en toekomstig Arkéa Samsic-prof Vauquelin kwamen er niet aan te pas. Vermeersch van Lotto Soudal had zijn rit uitstekend ingedeeld en hoewel hij niet aan de tijd van Plapp kwam (34m41s), had hij het podium in het vizier.

Vermeersch moest echter afwachten wat er in de laatste ritten nog gebeurde. Heßmann kwam tekort, net als Hoole. Wærenskjold reed een uitstekend middelgedeelte en leek op weg naar het podium, maar kwam zich in het laatste stuk toch wat tegen. Toen was het alleen nog afwachten op de binnenkomst van Price-Pejtersen. De Deen liet aan het eerste tussenpunt nog de derde tussentijd noteren, maar stoofde daarna door naar de toptijd. In het laatste gedeelte wist hij zijn voorsprong vast te houden en in 34m29s de wereldtitel veilig te stellen.