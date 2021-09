WK 2021: Ganna is opnieuw wereldkampioen tegen de klok, zilver en brons voor België

Filippo Ganna mag zich nog een jaar lang wereldkampioen in het tijdrijden noemen. De Italiaan klopte in Brugge na een spannende strijd Wout van Aert, die net als vorig jaar in Imola genoegen moet nemen met een zilveren medaille. Remco Evenepoel werd derde en bezorgde België nog een tweede medaille.

De koers komt thuis! Vlaanderen is de komende week het decor van het WK wielrennen en vandaag was het wereldkampioenschap tijdrijden voor elite mannen de opener van een drukke en feestelijke koersweek. Tussen Knokke-Heist en Brugge stonden s’ werelds beste tijdrijders aan de start, al schitterden olympisch ITT-kampioen Primož Roglič, oud-wereldkampioen Tom Dumoulin en tweevoudig WK-winnaar Rohan Dennis door afwezigheid. Het was met name uitkijken naar een ‘vierkoppig’ duel tussen titelverdediger Filippo Ganna, Stefan Küng en thuisfavorieten Wout van Aert en Remco Evenepoel.

Panamees Jurado Lopez rolt als eerste van het startpodium

De 58 deelnemers kregen aan de kust en in de binnenlanden van West-Vlaanderen een vrijwel biljartvlakke tijdrit voorgeschoteld van 43,3 kilometer. Dit was op papier een voordeel voor powerhouses als Ganna en Van Aert, maar eerst was het aan – met alle respect – de mindere goden om het spits af te bijten. Christofer Jurado Lopez had de eer om het WK tijdrijden af te trappen. Om exact 14.40 uur rolde de Panamees van het startpodium voor zijn onderneming van 43,3 kilometer, maar Jurado Lopez was verder geen serieuze gegadigde voor een goede eindklassering.

Na een minuut stilte voor de zaterdag verongelukte Chris Anker Sørensen begon Jurado Lopez aan zijn tijdrit. In het eerste blok gingen er met Jurado Lopez, Ali Jawaid, Ventantas Lasinis en Akramjon Sunnatov heel wat nobele onbekenden van start, maar tegelijkertijd keken we ook uit naar de tijd van de als tweede gestarte Matteo Sobrero. De jonge Italiaan veroverde dit jaar de nationale titel in zijn land door af te rekenen met niemand minder dan Ganna. Dat Sobrero voor even de snelste tijd wist te klokken aan het eerste tussenpunt na 13,8 kilometer, was dan ook geen verrassing.

Met 16m25s wist Sobrero een eerste interessante richttijd neer te zetten, maar renners als Brandon McNulty en Max Walscheid bewezen al snel dat het nog sneller kon. Meerdere renners wisten dus onder de tijd van Sobrero te duiken, maar pas bij de doorkomst van Remco Evenepoel kregen we een eerste indicatie van wat er mogelijk was op het vlakke West-Vlaamse parcours. Evenepoel, een van de favorieten op de wereldtitel, bleek zeven seconden sneller dan Edoardo Affini, dook elf seconden onder de tijd van Walscheid en was daarmee ook dertien tellen rapper dan de Zwitserse schaduwfavoriet Stefan Bisegger.

Van Aert snelste na eerste tussenpunt

Vervolgens was het wachten op de doorkomst van Rémi Cavagna, Kasper Asgreen, Van Aert, Küng en Ganna, om zo de onderlinge verhoudingen in kaart te brengen tussen de grote kanonnen na het eerste meetpunt. Cavagna moest zes seconden prijsgeven na 13,8 kilometer, maar Asgreen wist met 15m41s een nieuwe toptijd te realiseren en was zes seconden sneller dan Evenepoel. Ook Küng was goed onderweg en noteerde met 15m37s een nog snellere tussentijd, maar Van Aert was duidelijk niet onder de indruk van de tijd van de Zwitser en zette met 15m19s een nieuwe standaard. En Ganna? Die was met 15m26s zeven seconden trager dan Van Aert.

Tussentijden na 13,8 kilometer 1. Wout van Aert – 15m19s

2. Filippo Ganna – 15m27s

3. Stefan Küng – 15m37s

4. Kasper Asgreen – 15m41s

5. Remco Evenepoel – 15m48s

6. Ethan Hayter – 15m51s

7. Tony Martin – 15m53s

8. Rémi Cavagna – 15m54s

9. Edoardo Affini – 15m55s

10. Max Walscheid – 15m59s

Evenepoel was intussen al gepasseerd aan het tweede meetpunt en de vice-wereldkampioen van Innsbruck wist, ook al verloor hij onderweg vroeg zijn bidon, zijn voorsprong op Bissegger en Affini aan het tweede tussenpunt (37m17s) nog wat verder uit te diepen. Evenepoel werd vervolgens in de laatste kilometers voortgestuwd door het dolenthousiaste Vlaamse publiek. Aan de finish klokte de man uit Schepdaal 48m31 en bleek bijna driekwart minuut sneller dan Bissegger, die voorlopige nummer twee aan de finish, tot grote vreugde van de wielerliefhebbers langs de kant van de weg.

Van Aert wist aan het eerste tussenpunt dus een eerste tik uit te delen, maar er kon nog veel gebeuren in deel twee van de tijdrit. Eerst moesten de renners nog passeren aan het tweede tussenpunt. Asgreen en Küng bijvoorbeeld, maar beide renners verloren in het tweede deel van hun pluimen en moesten zelfs tijd toegeven op Evenepoel, die blijkbaar goed had ingedeeld. Van Aert wist zijn inspanning wel door te trekken en was iets meer dan een halve minuut sneller dan Evenepoel. Toch was Van Aert nog lang niet zeker van de wereldtitel, aangezien Ganna wat wist te versnellen richting het tweede en laatste tussenpunt.

Ganna laat Belgen met een kater achter

Aan het eerste tussenpunt was het verschil tussen beide kemphanen nog acht seconden in het voordeel van Van Aert, maar aan het tweede meetpunt na 33,3 kilometer bedroeg de voorsprong van de thuisfavoriet minder dan één seconde. Ganna wist zijn achterstand dus bijna volledig om te buigen en dus leken we af te stevenen op een nagelbijtende apotheose. Van Aert wist nog het onderste uit de kan te halen in de laatste kilometers, dook aan de finish ruim een halve minuut onder de eindtijd van zijn landgenoot Evenepoel, maar het bleek niet genoeg voor de wereldtitel.

Ganna bleek namelijk nog beter te hebben ingedeeld en wist in de slotkilometers een extra versnelling uit de benen te persen. Het bleek genoeg om Van Aert van de wereldtitel te houden, want aan de finish was het verschil iets meer dan vijf seconden in het voordeel van Ganna. Die wist zo zijn titel uit Imola met succes te prolongeren. Van Aert moest opnieuw tevreden zijn met een zilveren medaille, Evenepoel veroverde na een sterke slotfase alsnog het brons. Asgreen en Küng vervolledigen de top-5. Tony Martin, die vandaag heeft aangekondigd zijn fiets aan de wilgen te hangen, werd in zijn allerlaatste WK tijdrijden knap zesde.