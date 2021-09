WK 2021: Duitsland verslaat Nederland op Mixed Relay

Duitsland is de nieuwe wereldkampioen op het onderdeel Mixed Relay. Over het 44,5 kilometer lange parcours, verdeeld over 22,5 kilometer voor de drie mannen en 22 kilometer voor de drie vrouwen, was het land twaalf seconden sneller dan Nederland. Het brons was voor Italië.

Het deelnemersveld was vandaag opgedeeld in drie blokken. Van de eerste startgroep was Polen de snelste ploeg, maar hun tijd (54.12 minuut) was bij lange na niet genoeg om ook maar kans te maken op een ereplaats. In de tweede groep was vooral het duel tussen Groot-Brittannië en Zwitserland interessant. De Zwitserse mannen waren nipt sneller, waarna de vrouwen de voorsprong wisten te vergroten. Een tijd van 51.26 minuut was de nieuwe richttijd voor de laatste landen.

Achtereenvolgens België, Denemarken, Duitsland, Italië en Nederland gingen van start in het laatste blok. Eerst reden de mannen van Knokke-Heist naar Brugge (22,5 km), terwijl de vrouwen na de aflossing een omloop van 22 kilometer rond Brugge reden met aankomst op ’t Zand.

Italiaanse mannen slaan gat

Van die landen was Italië veruit het snelst. De trein van Filippo Ganna klokte 24.18 (gemiddeld 55,5 km/h) en zette de andere landen op flinke achterstand. Duitsland volgde halverwege op 19 seconden, Denemarken op 32 seconden en België op 33 seconden. De Nederlandse mannen verloren echter 42 seconden, een achterstand die de vrouwen moesten rechttrekken.

De Italiaanse vrouwen waren de voorsprong van de mannen al bij het tussenpunt kwijt. Duitsland had na 36,1 kilometer de toptijd, maar Nederland was daar genaderd tot op 15 seconden en daarmee tweede. Italië was daar weggezakt naar de derde plaats.

Duitsland vs. Nederland

Lisa Brennauer, Lisa Klein en Mieke Kröger zetten vervolgens de eindtijd van Duitsland op 50.49 minuut. Daarmee waren de oosterburen 37 seconden sneller dan de voorlopige besttijd van Zwitserland. Italië dook vijf honderdsten (!) van een seconde onder de tijd van de Zwitsers en mocht daardoor ook een medaille ophalen.

Het was wachten op Nederland, waar het aan Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten en Riejanne Markus was om Duitsland nog in te halen. Dat lukte echter niet. Aan de finish was het verschil tussen Duitsland en Nederland twaalf seconden, waardoor TeamNL de wereldtitel van 2019 nu definitief kwijt is.

Voor Tony Martin was een bijzondere dag. Voor de viervoudig wereldkampioen tijdrijden was deze Mixed Relay de laatste wedstrijd uit zijn carrière. Samen met Max Walscheid, Nikias Arndt, Lisa Brennauer, Lisa Klein en Mieke Kröger mocht hij het goud ophalen in Brugge.

De thuisploeg van België moest het doen met een zevende plaats, op 1.21 minuut achterstand van de nieuwe wereldkampioenen.