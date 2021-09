WK 2021: Zoe Backstedt klopt Kaia Schmid in de wegkoers voor juniores

Zoe Backstedt is de nieuwe wereldkampioene bij de juniores. De Britse eerstejaars-juniore klopte in een korte sprint Kaia Schmid, met wie zij op 32 kilometer van de streep was weggereden. Het brons was voor Europees kampioene Linda Riedmann, die de Nederlandse Elise Uijen net van het podium hield.

Het slotweekend van het WK wielrennen in Vlaanderen begon met de wegwedstrijd voor junior-vrouwen. De koers werd verreden op het 15,6 kilometer lange Leuven-circuit, dat vijf keer moest worden afgelegd. De beklimmingen van de Keizersberg, de Decouxlaan, de Wijnpers en de Sint-Antoniusberg waren steeds de scherprechters, waardoor het parcours liefst twintig beklimmingen telde. Het peloton ging op zoek naar een opvolgster voor DSM-renster Megan Jastrab, die in 2019 de laatste juniorenwereldkampioene was.

Meteen volle bak

Al om kwart over achter werd het startsein gegeven, waarna de neutralisatie een korte vertraging opliep door enkele valpartijen. Toen iedereen weer op de fiets was gestapt, kon de wedstrijd echt van start gaan. Het ging in de incidentrijke eerste ronde meteen volle bak, waardoor er op de eerste heuvels meteen een selectie plaatsvond. De Nederlandse en ook de Britse ploeg zaten al snel van voren. Omdat er niet werd aangevallen en de koers hard werd gemaakt, begon een al stevig uitgedund peloton gegroepeerd aan de tweede ronde.

Daarin trokken de Britse vrouwen de koers uit elkaar op de tweede beklimming van de Wijnpers, waarna een kopgroep met veertien rensters ontstond: met de Amerikaanse vrouwen Olivia Cummins, Makayla Macpherson en Kaia Schmid, Elise Uijen en Anna van der Meiden uit Nederland, Selma en Lantzsch en Europees kampioene Linda Riedmann (Duitsland), Zoe Backstedt, Millie Couzens en Flora Perkins (Groot-Brittannië), Noëlle Rütschi (Zwitserland), Marith Vanhove (België) en Elisabeth Ebras en Laura Sander (Estland). Op de Sint-Antoniusberg versnelde Backstedt nog maar eens van voren. De kopgroep kraakte, maar bleef samen.

Door toedoen van de Italiaanse ploeg konden de achtervolgsters terugkeren bij de koploopsters, en kon de koers opnieuw beginnen. In de derde ronde vloog Backstedt de Wijnpers aan, met Uijen en Riedmann op het wiel. Weer zorgde deze klim voor scheuren in het peloton, terwijl de Britse vrouwen door aan te vallen probeerden de koers hard te maken. Vlak voor de Sint-Antoniusberg reed Flora Perkins weg, maar de Britse werd door Uijen bijgehaald. Backstedt sprong mee en reed vervolgens verder samen met de Amerikaanse Schmid.

Backstedt en Schmid gaan samen door

Eerstejaars-juniore Backstedt en Schmid (tweedejaars) begonnen met een kleine voorsprong op het nog maar 22 rensters tellende eerste pelotonnetje aan de voorlaatste ronde. Met zijn tweeën wisten zij hun voorsprong uit te bouwen naar een halve minuut, terwijl Duitsland de achtervolging leidde. Backstedt zat niet op haar gemak met Schmid en probeerde boven aan de Decouxlaan van haar medevluchtster af te komen. De Amerikaanse moest een gaatje laten, maar kon snel weer aansluiten bij de Britse.

Op de Wijnpers liet Riedmann de koers in het peloton ontploffen, waardoor er meteen een hap uit de voorsprong van de twee aanvalsters werd genomen. Toch wisten Backstedt en Schmid daarna weer uit te lopen en toen de het verschil tot een minuut groeide, werd wel duidelijk dat de nieuwe wereldkampioene van voren moest worden gezocht. Backstedt probeerde op de laatste passage van de Wijnpers opnieuw weg te rijden bij Schmid, maar die wilde niet buigen. Ook de laatste klim van de dag, de Sint-Antoniusberg, bracht geen verschil, waardoor werd gesprint om de zege.

Backstedt probeerde in aanloop naar de sprint Schmid een beetje op te sluiten, maar liet tevens voldoende ruimte om er een faire spurt van te maken. Beide vrouwen wachtten lang, waarna de Britse in de korte eindsprint net de betere was. Backstedt, wier vader Magnus Parijs-Roubaix won in 2004, werd gisteren pas 17 jaar. Eerder dit jaar won ze al een etappe en het klassement in de Tour of Yorkshire voor juniores, het Brits kampioenschap tijdrijden en een rit en in de Watersley Challenge, waar ze tevens de beste jongere was.