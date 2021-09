WK 2021: Wereldtitel is voor Elisa Balsamo, Marianne Vos tweede

Elisa Balsamo is de nieuwe wereldkampioen bij de vrouwen. Na een koers van 157,7 kilometer bleek de 23-jarige Italiaanse in Leuven de snelste renster te zijn, voor Marianne Vos en Katarzyna Niewiadoma.

De vrouwenkoers op de WK wielrennen stond zaterdagmiddag niet alleen maar in het teken van de regenboogtrui, maar ook in het afscheid van Anna van der Breggen. Na tien jaren op profniveau gereden te hebben, gaat de 31-jarige Van der Breggen volgend jaar aan de slag als ploegleider van SD Worx.

Tussen de topfavorieten hoefden we Van der Breggen in de heuvelachtige wedstrijd rond Leuven niet te scharen. Vooraf had de Nederlandse al aangegeven te gaan knechten voor de overige Nederlandse vrouwen aan de start. Als bedankje voor hun werk in het afgelopen decennium. In de eerste uren van het WK haalde de SD Worx-renster regelmatig water voor haar ploeggenotes. De koers was op dat moment nog niet bijzonder spannend, want een vroege vlucht was er niet.

Tamme openingsfase, Jackson opent de koers

Bij het oprijden van het Leuven-circuit op 100 kilometer van de finish ging het tempo door Nederland de lucht in. Enkele rensters moesten al lossen, maar een naam mocht het niet hebben. Michaela Drummond reed in de tussentijd nog even alleen vooruit. Op een serieuze aanval was het lang wachten. Waar wel aanvallen verwacht werden op de Smeysberg en Moskesstraat op zeventig kilometer van de finish, bleef het verrassend stil. Alleen Demi Vollering moest even van fiets wisselen wegens een mechanisch probleem.

Snel daarna barstte dan toch de koers open. Achtereenvolgend zagen we aanvallen van Alissa Jackson, Annemiek van Vleuten en Lucinda Brand, maar tot een kopgroep leidde dit niet. Ook niet een tiental kilometer later, na aanvallen van Ashleigh Moolman-Pasio, Anna Henderson en weer Van Vleuten.

Veel onrust in het peloton, maar geen kopgroep

Die onrust in het peloton ging niet meer weg. Veel rensters probeerden het, maar lange tijd bleek het parcours niet selectief genoeg om het verschil te maken. Aude Biannic, Marlen Reusser en Mavi Garcia reden allen wel een aantal kilometer alleen vooruit. Garcia werd in de laatste tien kilometer teruggepakt. Duidelijk was toen al dat renners als Reusser geen wereldkampioen zouden worden. Zij bevonden zich niet meer bij de eerste dertig rensters in de wedstrijd.

In de laatste tien kilometer zagen we nog aanvallen van Van Vleuten, Van Dijk en Ruth Winder, maar ook zij hadden geen succes. De laatste poging van Van Dijk op drie kilometer was de kansrijkste van allemaal, maar toen zij zag dat Katarzyna Niewiadoma en Maria Confalonieri meezaten, hield ze de benen stil.

Sprint onvermijdelijk: Balsamo is wereldkampioen

Een sprint bleek uiteindelijk onvermijdelijk. Balsamo werd in de laatste meters perfect afgezet door haar Italiaanse ploeggenoten, waarna ze naar de winst en dus ook de regenboogtrui sprintte. Vos kwam nipt tekort voor haar vierde wereldtitel op de weg en werd tweede.