Voorbeschouwing: Ronde van Turkije 2022

De Ronde van Turkije stond vorig jaar in het teken van de rentree van Fabio Jakobsen. Daarnaast leerde ook Mark Cavendish na lange tijd terug wat winnen is. Even het geheugen opfrissen over die mooie editie van vorig jaar, maar ook meer te weten komen over wat de renners dit jaar voorgeschoteld krijgen? Lees het allemaal in de voorbeschouwing van de Ronde van Turkije, hier op WielerFlits.

Historie

Voor de eerste editie van de Ronde van Turkije moeten we teruggaan naar het jaar 1963. De koers kreeg twee jaar later een internationale status. In 1966 werd er een volgende stap ondernomen door de organisatie, want toen is de wedstrijd onder presidentiële autoriteit genomen. De naam was destijds ‘International Presidential Marmara Cycling Tour’, momenteel is het ‘Presidential Cycling Tour of Türkiye’. Tot op de dag van vandaag is de Turkse ronde nog steeds gesteund door president Recep Tayyip Erdoğan.

De etappekoers groeide doorheen de jaren en in 2008 mochten ze organiseren op het 2.1-niveau. Twee jaar later werd dat 2.HC, in 2017 kwamen ze voor het eerst in het WorldTour-circuit terecht. Die stap naar de hoogste klasse konden ze niet lang volhouden, want in 2019 stonden er minder dan tien WorldTour-ploegen aan de start. Dat zorgde ervoor dat de koers tot op de dag van vandaag wordt verreden op het 2.Pro-niveau.

Genoeg over het niveau van de koers nu. Op de erelijst staan er een aantal grotere namen zoals Diego Ulissi, Adam Yates, Gianni Visconti en Daryl Impey. Naast deze mooi namen valt vooral de verschillende nationaliteiten op. We vinden onder meer een Bulgaar, een Tsjech, een Slovaak, een Kazach, een Iraniër, een Eritreeër en natuurlijk, een Turk. Veel van deze namen zullen geen belletje doen rinkelen bij de wielerfans, de meest gekende naam van het daarnet vermelde lijstje is wellicht Eritreeër Natnael Berhane.

Laatstgenoemde won de Ronde van Turkije in 2013 nadat Mustafa Sayer van de erelijst werd gehaald wegens dopinggebruik. Jammer genoeg was het niet de eerste keer dat dit voorviel, een jaar eerder gebeurde hetzelfde met Ivaïlo Gabrovski. Kazach Alexandr Dyachenko kon op die manier dan toch de Turkse wedstrijd op zijn naam schrijven. Het jaar nadien werd de organisatie wel verwend, Yates wist namelijk de koers op zijn naam te schrijven. De Brit, die toen nog in actie kwam voor Orica GreenEDGE, klopte Rein Taaramäe met een miniem verschil van vijf seconden.

De laatste jaren waren de eindwinnaars van de Ronde van Turkije niet meteen de meest klinkende namen, de ritwinnaars daarentegen zijn dat wel. Een kort lijstje van coureurs die de afgelopen vijf edities een rit wonnen: Mark Cavendish, Caleb Ewan, Fabio Jakobsen, Sam Bennett en André Greipel.

Nog een opvallend feitje om dit stukje historie af te sluiten: maar één renner uit Nederland of België kon bij de eerste drie eindigen in het algemeen klassement. Voor de quizzers onder ons geven we eerst wat tips. De renner in kwestie is een Belgische renner uit Brasschaat, kwam destijds in actie voor Silence-Lotto, won in 2013 de Schaal Sels en hing eind 2019 zijn fiets aan de haak. Het is zeker geen makkelijke naam om te vinden, maar we hebben het hier over (spoiler alert!) Pieter Jacobs. Jacobs stond in 2008 als derde man mee op het podium van de Ronde van Turkije.

Laatste winnaars Ronde van Turkije

2021: José Manuel Díaz

2020: niet verreden vanwege corona

2019: Felix Großschartner

2018: Eduard Prades

2017: Diego Ulissi

2016: José Gonçalves

2015: Kristijan Durasek

2014: Adam Yates

2013: Natnael Berhane (na betrapte Mustafa Sayar)

2012: Alexandr Dyachenko (na betrapte Ivaïlo Gabrovski)

Vorig jaar

De Ronde van Turkije bestond vorig jaar uit zeven etappes die op een sprint uitdraaiden en een bergetappe. De eerste etappe was een speciale, er werd aanvankelijk een bergrit op het menu gezet, maar hevige sneeuwval besliste daar anders over. Een sprint moest beslissen wie de eerste leiderstrui ging grijpen in Turkije, en dat was uiteindelijk een Nederlander. Arvid de Kleijn sprintte naar zijn eerste zege van het seizoen, maar nog specialer was de rentree van zijn landgenoot Fabio Jakobsen. Jakobsen kwam voor het eerst in actie sinds zijn crash in de Ronde van Polen begin augustus 2020. De Nederlander reed mee in de buik van het peloton en eindigde als 147ste. “Vandaag was een heel mooie dag. Ik houd van wielrennen en heb dit heel erg gemist”, zei hij toen na afloop.

De Ronde van de Comebacks was een betere naam geweest voor de Ronde van Turkije vorig jaar. Dat had natuurlijk alles te maken met de rentree van Jakobsen, maar ook met de overwinning van Mark Cavendish in de tweede rit. De Brit wist voor het eerst na maar liefst 1159 dagen zijn handen nog eens in de lucht te steken. Het geluk van Cavendish was enorm: “Dit is echt ongelooflijk. Ik wil Deceuninck-Quick-Step nogmaals bedanken voor de kans om hier terug te keren.”

“Ik word zeker niet moe van het gevoel van winnen”, zei de ex-wereldkampioen ook. Die woorden waren zeker niet gelogen, want Cavendish schreef ook de derde, de vierde en de laatste etappe op zijn naam. Een prestatie die niemand nog zag aankomen.

Voor Jasper Philipsen was het tot en met de vijfde etappe eerder een frustrerende rittenkoers. De Belg van Alpecin-Fenix sprintte driemaal naar de tweede plaats en in de openingsetappe moest hij tevreden zijn met de vijfde plek. Net niet dus voor Philipsen. In de zesde etappe was het dan toch raak voor de renner uit Ham. Philipsen had de smaak te pakken en won een dag later ook de zevende etappe. Zoals eerder gezegd won Cavendish de laatste etappe, Philipsen eindigde – jawel – als tweede.

Een eervolle vermelding in het sprintersfestijn in Turkije is voor een andere ancien van het peloton, André Greipel. De Duitser eindigde in de sprints als zesde, derde, vijfde, vierde en tweemaal als tweede. Heel vaak net niet dus voor de elfvoudige ritwinnaar van de Tour de France. Een opvallend feitje, in de tweede etappe eindigden Greipel en Cavendish, die won, samen in de top-3. Het was geleden sinds de Abu Dhabi Tour in 2017 dat de twee oud-ploeggenoten nog eens samen bij de eerste drie finishten. Zoals ik al zei, de Ronde van de Comebacks.

“Maar wie won dan de Ronde van Turkije?”, hoor ik u al dan niet zeggen. Wel, dat werd beslist in de vijfde etappe van de etappekoers. De finish lag op een loodzware klim van 12,1 kilometer aan 6,3%. In de slotkilometers lagen er stroken die opliepen tot boven de 10%, wat zorgde voor spectaculaire beelden. De overwinning ging naar de Spanjaard José Manuel Díaz, die in een prachtige sprint der stervende zwanen Jay Vine en Eduardo Sepúlveda kon verslaan. Deze zege was ook genoeg voor het eindklassement van de Ronde van Turkije, waarin Díaz een luttele seconde voorsprong had op Vine.

Eindklassement Ronde van Turkije 2021

1. José Manuel Díaz (Delko)

2. Jay Vine (Alpecin-Fenix) op 1s

3. Eduardo Sepúlveda (Androni Giocattoli-Sidermec) op 6s

4. Jhojan García (Caja Rural-Seguros RGA) op 25s

5. Merhawi Kudus (Astana-Premier Tech) op 28s

Parcours

Vorig jaar werd er in maar liefst zeven van de acht etappes gesprint om de overwinning in de Ronde van Turkije. Dit jaar staan er opnieuw acht etappes op het menu, maar zeven massasprints lijken niet aan de orde te zijn. De pure sprinters zullen normaal gezien vijf kansen krijgen om hun snelle benen tentoon te stellen. Daarnaast staat er een loodzware etappe op het programma voor de echte klimmers en twee etappes voor de puncheurs.

Zondag 10 april, etappe 1: Bodrum – Kusadasi (207 km)

De openingsetappe van de Ronde van Turkije is 207 kilometer lang en loopt over een heuvelachtig parcours. De echte heuvels moeten in de finale beklommen worden, al zouden de sterke snelle mannen het eventueel wel kunnen overleven. De twee beklimmingen, die met 2,1 kilometer aan 5,6% en 4,1 kilometer aan 8,5% toch best lastig zijn, liggen namelijk op ruime afstand van de finish in Kusadasi.

De laatste kilometers zijn zeker ook niet vlak, maar mits een goede organisatie van de ploegen van de sprinters is een sprint van een uitgedund peloton zeker niet onmogelijk hier. Een snelle man als Caleb Ewan bewees eerder dit seizoen al dat hij niet bang moet zijn van bergjes. Daarnaast is het ook de vraag of de klassementsrenners al op de eerste dag hun kaarten op tafel willen leggen.

Start: 09.10 uur / 08.10 uur

Finish: 13.40-14.10 uur / 12.40-13.10 uur

Maandag 11 april, etappe 2: Selçuk – Alaçati (158 km)

De tweede etappe vertrekt in Selçuk, een Turkse stad in de provincie Izmir. De rit is een pak korter dan de eerste etappe, de renners zullen 158 kilometer moeten afleggen. Opnieuw zijn er heel wat heuvels die de renners opwachten, maar echt lastig zijn deze niet. Op zo’n 40 kilometer van de streep ligt er een beklimming van derde categorie (3,8 km aan 5,2%).

Na deze heuvel volgen er veel dalende stukken richting de finish in Alaçati. Een massasprint lijkt hier het meest aanneembare scenario. Spek voor de bek van Caleb Ewan? Of verrast er een andere rappe man de Australische topsprinter van Lotto Soudal?

Start: 10.45 uur / 09.45 uur

Finish: 14.15-14.45 uur / 13.15-13.45 uur

Dinsdag 12 april, etappe 3: Cesme -Izmir (123 km)

De starttijden in de Ronde van Turkije variëren best stevig. De etappe van dinsdag start pas tegen het middaguur en is maar 123 kilometer. Het lijkt een etappe te zijn waarbij je pas op het einde van de rit voor de televisie gaat zitten om in te schakelen.

In de openingsfase van deze rit moet er een heuvel beklommen worden van vierde categorie, maar dit moet geen zware opgave zijn voor de renners in het peloton. Wat volgt is een lange vlakke aanloop richting de finish in Izmir, een grote stad in het zuiden van Turkije. Een massasprint lijkt hier niet te vermijden.

Start: 11.55 uur / 10.55 uur

Finish: 14.30-15.00 uur / 13.30-14.00 uur

Woensdag 13 april, etappe 4: Izmir – Manisa (147 km)

Na deze drie vlakkere etappes is het op de vierde dag bingo voor de echte klimmers. Er staat een korte etappe op het programma, maar de finale is loodzwaar. Voordat deze finale kan losbarsten, moeten de renners zo’n 130 kilometer rijden over relatief vlakke wegen. De slotklim daarentegen is ontzettend zwaar. Met een beklimming van 13,9 kilometer aan 7,2% staat er een erg zware slotklim op het programma.

De eerste acht kilometer van de klim in het Spil Milli Park worden geleidelijk aan steiler. De percentages starten rond de 6% en na acht kilometer klimmen zitten we aan 9,4%. Wat volgt is een iets minder zwaar stuk, de renners zullen gedurende drie kilometer op adem komen met stroken rond de 4%. De slotfase van de beklimming is zeer steil, met stroken die oplopen tot 11,2%. Een echt spektakel dus!

Start: 11.00 uur / 10.00 uur

Finish: 14.45-15.15 uur / 13.45-14.15 uur

Donderdag 14 april, etappe 5: Manisa – Ayvalik (192 km)

De vijfde etappe van de Ronde van Turkije vertrekt in Manisa en finisht in Ayvalik. De rit is 192 kilometer lang en zal wellicht een strijd worden tussen de snelle mannen die deelnemen aan de Turkse rittenkoers. In de eerste 60 kilometer van de etappe moeten er wel twee heuvels van derde categorie beklommen worden, maar deze zijn niet al te zwaar en liggen voldoende ver van de finish.

Daarna gaat de etappe verder over vlakkere wegen en wordt er wellicht aan een stevige snelheid richting de finishplaats in Ayvalik gereden. Ayvalik is een stad in het gelijknamige district in de provincie Balikesir. De renners kunnen na deze etappe eventueel hun zwembroek aantrekken om te gaan afkoelen in het water, want Ayvalik is namelijk een stad aan de Egeïsche zee.

Start: 10.10 uur / 09.10 uur

Finish: 14.20-14.50 uur / 13.20-13.50 uur

Vrijdag 15 april, etappe 6: Edremit – Eceabat (205 km)

De zesde etappe is eentje om naar uit te kijken. De etappe is met 205 kilometer ten eerste zeer lang, maar ook zeer zwaar. In het begin van de rit staat er een lange beklimming van tweede categorie (9 km aan 4,2%) op het menu. Vervolgens kunnen de renners even op adem komen met een lange afdaling, maar daarna is het constant op en neer in Turkije.

De finish van de etappe, die in Eceabat ligt, loopt ook omhoog. Op vier kilometer van de streep begint de weg op te lopen. Rond de rode vod van de laatste kilometer is het even vlak, maar in de laatste 500 meter loopt de weg terug omhoog. Een finish voor de mannen met een sterke punch, zo lijkt het.

Start: 09.35 uur / 08.35 uur

Finish: 14.00-14.30 uur / 13.00-13.30 uur

Zaterdag 16 april, etappe 7: Gelibolu – Tekirdag (135 km)

De voorlaatste etappe ziet er op het bovenstaande profiel ontzettend zwaar uit, maar wederom lijkt een sprint geen onmogelijk scenario. In het verleden waren er vaker etappes in de Ronde van Turkije met een gelijkaardig profiel die uiteindelijk uitdraaiden op een massasprint.

De zevende etappe is 135 kilometer lang en kent in de tweede helft van de etappe twee zwaardere beklimmingen. Het zijn telkens beklimmingen van tweede categorie (7,7 km aan 5,1% en 7 km aan 4,2%). Dit is weer zo een etappe waar een goede organisatie van de ploegen met sterke sprinters ervoor kan zorgen dat de etappe toch uitdraait op een sprint. Anderzijds is dit ook een leuke rit voor de vroege vlucht. Hint, Thomas De Gendt, hint.

Start: 11.05 uur / 10.05 uur

Finish: 14.20-14.50 uur / 13.20-13.50 uur

Zondag 17 april, etappe 8: Istanbul – Istanbul (136 km)

De slotetappe van de Ronde van Turkije vertrekt in Istanbul, en komt daar ook aan. De grootste stad van Turkije staat met andere woorden centraal in de laatste etappe. De renners zullen in deze laatste rit eerst 38 kilometer afleggen vooraleer ze de eerste keer het Gotzepe Circuit zullen opdraaien. Deze lus loopt twaalf kilometer lang over vlakke wegen en wordt in totaal drie keer afgewerkt.

Nadien rijden de renners terug richting hoofdstad Istanbul, waar ze een nieuw lokaal rondje zullen moeten afwerken. Deze lus is negentien kilometer lang en loopt telkens over een korte heuvel. Met 1,3 kilometer aan 6% lijkt dit op het eerste gezicht niet ontzettend zwaar, maar de heuvel heeft toch stroken die oplopen tot 9%. De renners zullen deze lastige opgave vier keer moeten afwerken, bovendien ligt ook de finish op deze heuvel. Een interessante laatste etappe dus!

Start: 08.20 uur / 07.20 uur

Finish: 11.40-12.10 uur / 10.40-11.10 uur

Favorieten

Aan de start van de Ronde van Turkije staan in totaal zeven WorldTour-ploegen. BORA-hansgrohe, Lotto Soudal, BikeExchange-Jayco, Israel-Premier Tech, UAE Emirates, Astana Qazaqstan en Team DSM zijn de WorldTeams die in Bodrum aan het vertrek zullen staan. Tussen de ProTeams die deelnemen staan onder andere Alpecin-Fenix, Arkéa Samsic en Uno-X. Het Nederlandse ABLOC, dat vorig jaar nog wel een startplek kreeg, is niet terug te vinden bij de uitgenodigde Continental-ploegen. In deze categorie is China Glory, de ploeg die mede door Maarten Tjallingi uit de grond werd gestampt, de meest opvallende naam.

De favorieten voor de eindwinst in de Ronde van Turkije moeten vooral een loodzware berg over kunnen. Die kwaliteit vinden we eerst en vooral bij de Colombiaan Nairo Quintana. De wielrenner van Arkéa Samsic kleurt de deelnemerslijst en is de gedoodverfde favoriet. Quintana won dit seizoen al het algemeen klassement van de Tour de la Provence en van de Tour des Alpes Maritimes et du Var. In Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië eindigde hij in de top-5, weliswaar tegen een sterker deelnemersveld. In de Ronde van Turkije moet Quintana dus zeker de eindwinst als ambitie hebben.

Een andere renner die dit seizoen zijn sterke klimmersbenen toonde, is Anthon Charmig. De Deen van Uno-X won een rit in de Tour of Oman en werd daar ook vijfde in het algemeen klassement. In de Saudi Tour wist hij niet te winnen, maar hij werd wel derde in tweede etappe en zevende in het algemeen klassement. De nog maar 24-jarige renner is zeker iemand om in de gaten te houden voor de eindoverwinning in de Turkse ronde. Charmig krijgt rond zich allemaal jonge Noren en Denen, het is dus zeker uitkijken naar wat deze jonge namen kunnen presteren voor hun kopman en ploeg.

Een oude bekende van de rittenkoers in Turkije die we als een van de favorieten voor de eindzege zien is Australiër Jay Vine. De renner van Alpecin-Fenix strandde vorig jaar, zoals eerder vermeld, op een luttele seconde van de eindoverwinning. Vine liet zich dit seizoen enkele keren zien door onder meer tweede te eindigen in een bergetappe van de Ster van Bessèges, waar hij geklopt werd door het Noorse talent Tobias Halland Johannessen. Verder werd hij ook nog zevende in een lastige etappe in de Volta ao Algarve, waar een sterker deelnemersveld aan de start stond.

Een renner om naar uit te kijken is Harm Vanhoucke. De jonge Belg, die uitkomt voor Lotto Soudal, liet in zijn jongen carrière al verschillende mooie dingen zien. Vorig jaar werd hij nog tweede in het eindklassement van de Tour de l’Ain, waar Michael Storer op het hoogste schavotje eindigde. Daarnaast reed hij ook tweemaal naar een derde plaats in de Ronde van Italië. Dit seizoen werd de 24-jarige Belg nog vierde in een zware etappe in Parijs-Nice. Het is afwachten of Vanhoucke echt zal kunnen meestrijden om de eindoverwinning, maar hij is zeker een renner om in de gaten te houden.

Een andere Belg die we ook nog als favoriet meerekenen voor de Ronde van Turkije is Henri Vandenabeele. De jonge Belg kan in dit soort rittenkoersen voor eigen rekening rijden, ideaal om ervaring op te doen. De renner van Team DSM reed een sterke Tour of Oman, waar hij door drie top-10 plaatsen als achtste eindigde in het algemeen klassement. Eerder bewees hij al aan de wielerwereld dat hij over sterke klimmersbenen beschikt door tweede te worden in de Giro d’Italia-U23. Uitkijken dus naar wat dit jonge veulen zal presteren.

De jonge Italiaan Kevin Colleoni zou in Turkije ook zeker mooie dingen kunnen neerzetten. Colleoni, die in actie komt voor BikeExchange-Jayco, eindigde als vierde op Green Mountain in de Tour of Oman. Mede dankzij die vierde plaats werd hij ook zevende in het algemeen klassement. De 22-jarige renner moet nog wachten op zijn eerste profoverwinning, maar die zal gezien zijn prestaties dit seizoen niet al te lang meer op zich laten wachten.

De 30-jarige Eduardo Sepúlveda is ook zeker een man om in de gaten te houden in de Turkse rittenkoers. De Argentijn van Drone Hopper-Androni Giocattoli werd vorig jaar nog derde in het algemeen klassement van de Ronde van Turkije. Sepúlveda kwam zeer dicht bij de winst in de etappe die op naam was geschreven van de klimmers, maar moest zijn meerdere erkennen in de sprint. De renner die jaren in loondienst reed van Movistar koerst klaarblijkelijk wel graag en goed in Turkije. In 2015 werd hij al tweede in het eindklassement. Verrast hij dit jaar met een eerste plek?

Andere interessante namen voor de Ronde van Turkije zijn Nederlander Adne van Engelen (Bike Aid), Spanjaard Luis Angel Maté (Euskalter-Euskadi), Fransman Nicolas Edet (Arkéa Samsic), de Colombiaan Daniel Muñoz (Drone Hopper-Androni Giocattoli), de zeer talentvolle Chinees Xianjing Lyu (China Glory Continental Cycling Team), Andrés Camilo Ardila (UAE Emirates) en Roemeen Serghei Tvetcov (Wildlife Generation). En wat met Thomas De Gendt (Lotto Soudal)? Kan hij misschien nog eens een straffe prestatie neerzetten vanuit een vroege vlucht?

Sprinters

Er staan weer een heleboel interessante sprinters aan de start van de Ronde van Turkije dit jaar. De snelste man van die sprinters is op papier de Australiër Caleb Ewan. De coureur van Lotto Soudal kwam al eerder aan de start van de Turkse rittenkoers en wist ook al tweemaal de overwinning te grijpen. Die overwinningen waren in het jaar 2019, toen de meeste sprints uitdraaiden op een strijd tussen Fabio Jakobsen, Sam Bennett en Ewan.

Ook Bennett zal proberen naar de overwinning te sprinten komende week. De Ier van BORA-hansgrohe kon dit seizoen nog niet winnen, maar was er in de UAE Tour wel al twee keer dichtbij. Hij eindigde een keer als tweede en als derde. Bennett is niet de enige snelle man van BORA-hansgrohe, want ook Danny van Poppel en Martin Laas staan op de deelnemerslijst. Het is dus af te wachten wat de rolverdeling binnen de ploeg zal zijn, maar Bennett lijkt het speerpunt te worden. Laas en Van Poppel reden wel al naar dichte ereplaatsen dit seizoen, maar konden de winst nog niet grijpen.

Dichtbij eindigen, maar niet winnen, dat konden we tot eind maart ook over Nacer Bouhanni zeggen. De wielrenner van Arkéa Samsic stapelde de ereplaatsen op dit seizoen en moest lang wachten op zijn eerste winst dit seizoen. In La Roue Tourangelle, in eigen land dus, was het dan toch raak voor de Fransman. BikeExchange-Jayco heeft met Kaden Groves ook een sterk ijzer in het vuur voor de sprints. De nog maar 23-jarige landgenoot van Ewan toonde dit seizoen meermaals zijn snelle benen en wist in de Ronde van Catalonië zelfs een etappe te winnen.

Verder zien we ook nog Daniel McLay op de deelnemerslijst staan. De snelle Brit van Arkéa Samsic reed zich dit seizoen in de kijker door sterk te presteren in de Belgische voorjaarsklassiekers. Mclay werd namelijk vierde in Kuurne-Brussel-Kuurne en zevende in de Scheldeprijs. De 30-jarige renner toonde zich begin dit seizoen ook in de Saudi Tour, hij werd tweemaal tweede in een etappe die eindigde in een sprint. In een van die twee etappes klopte hij zelfs Ewan.

Andere coureurs die een sprint kunnen winnen en aan de start zullen verschijnen zijn onder anderen Juan Sebastián Molano (UAE Emirates), Cees Bol, Sam Welsford en Alberto Dainese (Team DSM), Rick Zabel, Itamar Einhorn en Rudy Barbier (Israel-Premier Tech), Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix), Arvid de Kleijn en Colin Joyce (Human Powered Health), Filippo Fiorelli, Sacha Modolo (Bardiani-CSF-Faizanè), Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan), Manuel Peñalver en Mihkel Räim (Burgos-BH).

Op het moment van publiceren is de startlijst nog niet compleet. Het kan zijn dat er later nog wijzigingen doorgevoerd worden in de voorbeschouwing.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Nairo Quintana

*** Jay Vine, Anthon Charmig

** Henri Vandenabeele, Harm Vanhoucke, Kevin Colleoni

* Andrés Camilo Ardila, Eduardo Sepúlveda, Daniel Muñoz, Nicolas Edet

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

De temperaturen in Turkije zien er veelbelovend uit. De renners zullen gedurende de hele week rondrijden in het Turkse landschap met temperaturen die tegen de 20 graden Celsius aantikken. Alleen in de hoofdstad Istanbul wordt er met koudere temperaturen en wat neerslag minder goed weer voorspeld.

De Ronde van Turkije wordt uitgezonden door Eurosport. De etappes zijn zowel op Eurosport 1 als op de online Eurosport Player te volgen. De uitzendingen beginnen vaak rond de vroege middag op de Nederlandse en Belgische televisies, check zeker ons tv-overzicht voor de actuele uitzendtijden!