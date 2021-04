Díaz stelt eindzege veilig in Ronde van Turkije, slotrit is voor Cavendish

José Manuel Díaz mag zich eindwinnaar noemen van de Ronde van Turkije. De Spanjaard van Delko wist een chaotische etappe én finale te overleven. De slotrit werd een prooi voor Mark Cavendish, die voor de vierde keer wist te zegevieren in de ronde.

Na zeven etappes en heel wat wedstrijdkilometers was het verschil tussen de nummers een (José Manuel Díaz) en twee (Jay Vine) in het klassement amper één seconde. En dus beloofde het een razendspannende slotetappe (tussen Bodrum en Kuşadası) te worden in de Ronde van Turkije. De mannen van B&B Hotels p/b KTM stonden vandaag niet meer aan de start na een COVID-besmetting binnen de ploeg.

Gevecht om de bonificatieseconden

Van een vroege vlucht was in de eerste wedstrijdkilometers geen sprake, aangezien na goed twintig kilometer een tussensprint lag waar bonificatieseconden te verdienen waren. En die boniseconden, die waren ontzettend belangrijk voor leider Díaz en zijn grote uitdager Vine. Het waren echter Mauro Finetto en Jasper Philipsen die namens Delko en Alpecin-Fenix bonificatieseconden wisten mee te graaien en ook Jetse Bol was attent namens Burgos-BH.

Het eerste gevaar was dus geweken voor klassementsleider Díaz, maar toch moest de Spanjaard op zijn hoede blijven richting finishplaats Kusadasi. Na een nerveuze openingsfase wisten tien sterke renners een aardige kloof uit te bouwen. De namen: Stijn Steels, Davide Cimolai, Mirco Maestri, Alessandro Tonelli, Sean De Bie, Willie Smit, Delio Fernandez, Samuele Rivi, Erik Nordsaeter Resell en Serghei Țvetcov.

Klassementsrenner García in de aanval, Vine komt ten val

De voorsprong van de tien vluchters liep op tot iets meer dan twee minuten, maar in het peloton hadden de mannen van Israel Start-Up Nation (voor sprinter André Greipel) en Alpecin-Fenix (voor Jasper Philipsen en Vine) de touwtjes strak in handen. Het verschil werd teruggeschroefd richting de finish en met nog goed dertig kilometer te gaan was er weer sprake van een hergroepering. Dit bleek voor enkele renners het sein voor een nieuwe aanval.

Dit keer probeerden Javier Romo, Danilo Celano en Jhohan García het peloton te verrassen. Vooral de aanwezigheid van García, de nummer vier in de stand op slechts 25 seconden van leider Díaz, was opvallend. Het verschil met het peloton liep op tot een halve minuut, maar met nog enkele kilometers te gaan was alles weer te herdoen. Vlak daarvoor werd het peloton opgeschrikt door een valpartij van Vine, die gelukkig wel viel binnen de drie kilometer.

Cavendish en Díaz zegevieren na chaotische finale

Zonder de Australïer van Alpecin-Fenix begon een compact peloton aan de laatste, zeer verraderlijke en bij momenten gevaarlijke, laatste kilometer. Cavendish, eerder al winnaar van de etappes in Konya, Alanya en Kemer, bleek na een hectische laatste kilometer andermaal de beste sprinter in Turkije. Philipsen moest na twee opeenvolgende zeges weer genoegen nemen met een tweede plek, Kristoffer Halvorsen werd derde.

In het eindklassement is het verschil tussen de nummers een en twee na acht etappes amper één seconde. Díaz mag zich dus de eindwinnaar noemen van de Ronde van Turkije, voor Vine en Eduardo Sepúlveda.