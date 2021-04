Vijfde keer goede keer voor Jasper Philipsen in Ronde van Turkije

Jasper Philipsen heeft na vier dichte ereplaatsen dan eindelijk zijn ritoverwinning in de Ronde van Turkije beet. De renner van Alpecin-Fenix versloeg in badplaats Marmaris André Greipel met miniem verschil. Mark Cavendish kwam dit keer niet verder dan een vierde plaats.

Daags na de beproeving naar Elmali kregen de renners de kortste etappe van de acht voorgeschoteld. Makkelijk was die echter niet. Het ging tussen Fethiye in de provincie Muğla naar een andere bekende badplaats, Marmaris. Omdat deze rit niet geheel langs de kustlijn liep, ging het veel op en af en dus kon het in de finale alle kanten opgaan. Of kregen we opnieuw een duel tussen de snelste sprinters in het peloton?

Ivar Slik zoekt de aanval

De vlucht van de dag werd dit keer gevormd door Sebastian Schönberger (B&B Hotels p/b KTM), Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Tom Paquot (Bingoal Pauwels Sauces WB), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) en Ivar Slik in het truitje van ABLOC CT. Deze vijf koplopers kregen op een bepaald moment twee minuten voorsprong, maar in het peloton reden de mannen van Deceuninck-Quick-Step en Delko een strak tempo.

De Belgische formatie deed zijn duit in het zakje voor drievoudig ritwinnaar Mark Cavendish, die duidelijk gebrand was op een vierde ritzege. Delko liet dan weer een mannetje mee op kop rijden voor José Manuel Díaz, na de koninginnenrit van donderdag de leider in de wedstrijd. In de laatste dertig kilometer zagen we met name Fabio Jakobsen het vuile werk opknappen namens zijn ploegmaat Cavendish.

Spektakel in de laatste kilometers

Met nog goed twaalf kilometer te gaan werden de laatste overlevers van de vroege vlucht bijgehaald en was het uitkijken naar nieuwe versnellingen, zeker op het laatste klimmetje (met stroken tot 10%) richting de finish. Op deze helling besloot Astana-Premier Tech maar eens vol door te trekken, maar het was Quentin Pacher die de knuppel in hoenderhok gooide. De Fransman sloeg een klein gaatje, maar werd al snel weer tot de orde geroepen.

Niet veel later besloot Jhojan García, de nummer vier in het algemeen klassement, aan de boom te schudden. De Colombiaan van Caja Rural-Seguros RGA kreeg echter geen ruimte van directe concurrenten Jay Vine en klassementsleider Díaz. Vine probeerde het nog met een snedige demarrage, maar ook hij bleek niet sterk genoeg om zijn rivalen te lossen. Intussen werd het peloton wel stevig uitgedund en zagen de sprinters sterretjes.

Eindelijk raak voor Philipsen

Cavendish wist de eerste, tweede én derde schifting echter goed te overleven en in de dalende kilometers richting Marmaris wisten meerdere rappe mannen weer aan te sluiten. Ook in de straten van de badplaats kregen we dus een sprint om de overwinning. André Greipel kon in de laatste kilometers rekenen op een ideale lead-out van zijn ploegmakkers van Israel Start-Up Nation en de Duitser begon ook als eerste aan de sprint.

Greipel werd echter nog geremonteerd door Philipsen, al scheelde het aan de streep niet veel. Voor Philipsen is het, na drie tweede plekken en een vijfde stek in de openingsetappe, de eerste zege in de Ronde van Turkije. Na Philipsen en Greipel kwam Kristoffer Halvorsen als derde over de streep, voor Cavendish en de Pool Stanisław Aniołkowski. Díaz blijft met nog twee etappes te gaan leider in het klassement.