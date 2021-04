Cavendish na ritzege in Turkije: “Het is ongelooflijk”

Mark Cavendish heeft uitbundig gereageerd op zijn ritoverwinning in de Ronde van Turkije. De Britse sprinter van Deceuninck-Quick-Step won in Konya en dat betekende zijn eerste zege sinds februari 2018. “Dit is echt ongelooflijk”, is zijn eerste reactie na afloop.

“Het is heel mooi om weer een winnaar te zijn”, aldus Cavendish. Het was exact 1.159 dagen na zijn laatste overwinning in de Dubai Tour van 2018. Daarna volgden anonieme jaren bij Dimension Data en Bahrain McLaren, maar bij Deceuninck-Quick-Step leeft hij weer op. “Ik word zeker niet moe van het gevoel van winnen.”

In de finale werd Cavendish uitstekend geloodst. “Shane Archbold bracht mij verder naar voren dan gisteren en Álvaro Hodeg kon mij gidsen tot in de laatste kilometer”, legt Cav uit. “Ik wil Deceuninck-Quick-Step nogmaals bedanken voor de kans om hier terug te keren.”

Na vier jaar eindigen Cav en Greipel samen in top-3

Cavendish was in de sprint in Konya sneller dan Jasper Philipsen en André Greipel. Met die laatste heeft de Brit een lange geschiedenis, als ploeggenoten en rivalen. Het is vier jaar geleden dat Cavendish en Greipel nog eens samen in een top-3 stonden: in etappe vier van de Abu Dhabi Tour 2017 werd Cavendish tweede en Greipel derde.

De Duitser van Israel Start-Up Nation kan leven met zijn derde plaats. “De prestatie van de ploeg was erg goed vandaag. De lead-out was geweldig en ik heb alles gegeven, maar er waren twee gasten sterker vandaag.”