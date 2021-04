Mark Cavendish is opnieuw de snelste in Ronde van Turkije

Mark Cavendish heeft de smaak weer helemaal te pakken. Maandag boekte de Brit van Deceuninck-Quick-Step zijn langverwachte zege en vandaag bleek Cavendish opnieuw de snelste in de Ronde van Turkije. Jasper Philipsen werd andermaal tweede, Stanisław Aniołkowski finishte als derde.

Na de eerste zege van Mark Cavendish in 1159 dagen, stond vandaag de langste etappe van de Ronde van Turkije op het programma. Na twee etappes in het binnenland trok het peloton nu ‘eindelijk’ naar de alom bekende Turkse kust. Dat was ook goed te zien aan het hoogteprofiel. De coureurs begonnen op ruim 1.000 meter boven zeeniveau, in Beyşehir, aan het Meer van Beyşehir. De finishstreep was getrokken in de bekende stad Alanya.

Vier vluchters krijgen de ruimte

De renners hadden zin om te koersen en dus volgde er een razendsnelle openingsfase na de start in Beyşehir. Verschillende lieden probeerden een vroege vlucht op poten te zetten, maar pas na goed vijftig kilometer wisten vier dappere aanvallers een serieuze voorsprong bijeen te fietsen. De namen: Nicola Venchiarutti (Androno Giocattoli-Sidermec), Iker Ballarin (Euskaltel), Umberto Poli (Novo Nordisk) en Ulises Castillo (Wildlife Generation).

Venchiarutti wist onderweg de meeste bergpunten te sprokkelen en deed zo goede zaken in de strijd om het bergklassement. In het peloton reden de mannen van Deceuninck-Quick-Step en Israel Start-Up Nation op kop voor Mark Cavendish en André Greipel, de nummers één en drie van de etappe van maandag. Hierdoor bleef de voorsprong binnen de perken en in de finale zagen we zelfs een klassiek kat-en-muisspel tussen de koplopers en de sprintersteams.

Op naar een nieuwe massasprint, Cav is weer de snelste

Met nog dertig kilometer op de teller was het verschil nog maar een minuut en dus stond een nieuwe massasprint in de sterren geschreven. Aan kop van het peloton zagen we intussen ook enkele renners van Alpecin-Fenix (voor Jasper Philipsen) het tempo bepalen, allemaal om de vluchters binnen schootsafstand te houden. Op goed vijftien kilometer van de streep werden de avonturiers bijgehaald en konden we ons gaan richten op de sprint.

Op vier kilometer van de meet in Alanya besloot Israel Start-Up Nation de koers in handen te nemen, maar de mannen van Deceuninck-Quick-Step waren eveneens bij de les. De renners denderden aan hoge snelheid richting de vod van de laatste kilometer. Cavendish zat met nog 300 meter te gaan ideaal geplaatst, bleef ijzig kalm en niemand bleek opgewassen tegen de sprintsnelheid van de Manx Missile.

In het klassement gaat Cavendish nu nog steviger aan de leiding. De voorsprong op de nummer twee, Philipsen, is nu acht seconden. Arvid de Kleijn staat derde op tien seconden van de Britse spurtbom. Fabio Jakobsen liet zich vandaag trouwens voor het eerst zien in een finale. De Nederlander wist zich nog niet te mengen in de sprint, maar eindigde wel redelijk in het spoor van de snelle mannen.