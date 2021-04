Arvid de Kleijn wint openingsrit Ronde van Turkije bij rentree Fabio Jakobsen

Arvid de Kleijn heeft de eerste etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. In een ingekorte etappe, met start en finish in Konya, was de Nederlander van Rally de beste in de massasprint. Er moest een fotofinish aan te pas komen voor zijn duel met Kristoffer Halvorsen. De rit stond ook in het teken van de terugkeer van Fabio Jakobsen in het peloton.

Door sneeuwval werd zaterdag al een streep gezet door de openingsrit rond Nevsehir. De organisatie handelde razendsnel en tekende een alternatieve etappe uit in Konya, op het finaleparcours van de etappe van maandag. Daardoor stond 72 kilometer te wachten voor het peloton, waarin Fabio Jakobsen na 250 dagen zijn rentree maakte in het peloton.

De korte rit nodige uit tot aanvallen. Onder meer het Nederlandse ABLOC CT liet zich meermaals zien, maar een kopgroep kwam niet weg. Ivar Slik ontsnapte na twaalf kilometer wel en hij kreeg Sean De Bie (Bingoal Pauwels Sauces WB) mee. Daarachter controleerde Deceuninck-Quick-Step het peloton. Tegenaanvallen werden dan ook gecounterd. Slik en De Bie kregen op hun beurt een minuut voorsprong.

Slik en De Bie verdelen de truien

Feritcan Samli (Spor Toto) kreeg wel de kans om in de tegenaanval te gaan, maar de eenzame Turk wist de oversteek niet te maken. Halverwege de rit werd de eerste tussensprint een prooi voor De Bie. Ondertussen namen in het peloton de sprintersteams het initiatief in de achtervolging, waaronder Alpecin-Fenix, Deceuninck-Quick-Step en Israel Start-Up Nation.

Op 21 kilometer van de finish wist Ivar Slik de eerste bergtrui te veroveren, waarmee het eerste doel van ABLOC CT behaald was. De Noord-Hollander kreeg de punten van De Bie, die even later zelf de Beauties of Turkey-tussensprint won en zo ook een trui in ontvangst mocht nemen. De Nederlander en de Belg hadden het zo goed verdeeld. Het peloton volgde daar, op 17 kilometer van de meet, op een minuut achterstand.

De Kleijn verrast in de sprint

Daar werd het tempo echter flink opgeschroefd, waardoor Slik en De Bie zes kilometer voor de finish gegrepen werden. Vervolgens was het aan de sprintersploegen om de treintjes op de rails te zetten. Dat verliep behoorlijk chaotisch. Uno-X nam het voortouw bij het ingaan van de slotkilometer.

Bij een haakse bocht op 500 meter ontstond er – door de hoge snelheid – een kleine breuk in het peloton, waardoor Kristoffer Halvorsen en Arvid de Kleijn een klein gaatje sloegen met de rest. Onder meer Mark Cavendish en Jasper Philipsen zaten achter de breuk, waardoor zij uitgeschakeld waren voor de ritzege.

De Nederlandse sprinter van Rally kwam vervolgens uit de rug van Halvorsen en drukte zijn wiel in extremis nog naast die van de Noor. Er was een fotofinish nodig om het verschil aan te wijzen, waarna De Kleijn de felicitaties mocht ontvangen. Pierre Barbier werd derde, Cavendish vierde en Philipsen vijfde.

De rappe Nederlander mag door zijn ritzege de eerste leiderstrui aantrekken in de Ronde van Turkije. Maandag gaat hij in de tweede etappe, met dezelfde finale naar Konya, van start in die leiderstrui. Halvorsen volgt op vier seconden, Barbier op zes seconden.

Fabio Jakobsen

In de finale van de etappe verdween Jakobsen langzaam van het front. De Nederlander liet het werk over aan zijn ploegmaats van Deceuninck-Quick-Step. Zelf kwam hij na 72 kilometer als 147ste over de finish in de buik van het peloton.