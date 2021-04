José Manuel Díaz verslaat Jay Vine in bergetappe Ronde van Turkije

José Manuel Díaz heeft de bergetappe van de Ronde van Turkije gewonnen. De Spanjaard van Delko was na een rit van 160 kilometer naar Elmali de beste op de slotklim van de Göğübeli Pass. Hij was de beste van een elitegroep en versloeg Jay Vine (Alpecin-Fenix) en Eduardo Sepúlveda (Androni Giocattoli-Sidermec) in een sprint met drie.

Nils Sinschek mee in de vlucht

Een kopgroep van zeven met Matthias Brändle (Israel Start-Up Nation), Ziga Jerman (Androni Giocattoli-Sidermec), Mirco Maestri (Bardiani-CSF-Faizanè), Joel Suter (Bingoal Pauwels Sauces WB), Nils Sinschek (ABLOC CT), Vitaly Buts (Salcano Sakarya BB) en Cormac McGeough (Wildlife Generation) kreeg een voorsprong van vier minuten. Buts kwam als laatste erbij en hij verstevigde onderweg zijn leidende positie in het bergklassement.

Astana-Premier Tech maakte serieus werk van de achtervolging in dienst van Merhawi Kudus en Javier Romo, maar koos ervoor om de kopgroep niet te vroeg terug te pakken. Het kreeg in de jacht op de vluchters ook hulp van het B&B Hotels van Pierre Rolland. Zij gaven de zeven vluchters een voorsprong van een kleine twee minuten aan de voet van de slotklim naar Elmali.

Joel Suter houdt lang stand

Die klim, ook wel de Göğübeli Pass (12,1 km aan 6,4%, kende het venijn in de laatste drie kilometer. Tien kilometer onder de top was het ook einde verhaal voor Mark Cavendish. De drievoudig ritwinnaar moest daardoor, zoals verwacht, zijn leiderstrui afstaan. Ondertussen was aan kop Suter degene die de kopgroep uit elkaar reed en solo zijn weg koos.

In het peloton kwam de eerste aanval van Ibai Azurmendi van Euskaltel-Euskadi. Hij raapte alle achtervolgers op, maar werd zes kilometer onder de top ingerekend door de uitgedunde elitegroep. Daar rammelde Rodrigo Contreras namens Astana-Premier Tech aan de boom, waardoor hij op 3,3 kilometer van de meet Suter in de kraag vatte. Een vijftiental renners was toen nog samen.

Aanval Charmig strandt in slotkilometer

In de steilste drie kilometer van de klim kwam de eerste demarrage van Uno-X, maar hij raakte niet weg. Op anderhalve kilometer van de meet plaatste Anthon Charmig een splijtende demarrage. Het Deense talent van Uno-X reed Merhawi Kudus (Astana-Premier Tech) en Jay Vine (Alpecin-Fenix) recht uit het wiel.

Bij het ingaan van de laatste kilometer hadden Kudus en Vine een achterstand van ruim tien seconden op Charmig. Eduardo Sepúlveda en José Diaz sloten nog aan bij de achtervolgers, waarna Vine op een loeisteil stuk Charmig bijhaalde. Vijf renners gingen daardoor de laatste 300 meter in, waarna Díaz in een sprint der stervende zwanen won.

De Spanjaard was Vine en Sepúlveda de baas. Kudus en Charmig vielen in de laatste steile meters stil. Door zijn ritzege is Díaz ook de nieuwe leider in de Ronde van Turkije, die zondag eindigt. Vine volgt op vier seconden en Sepúlveda op zes seconden.