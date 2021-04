Jasper Philipsen wint in Turkije na waaierspektakel

Jasper Philipsen heeft zijn tweede etappezege in de Ronde van Turkije te pakken. In Turgutreis klopte de renner van Alpecin-Fenix André Greipel en Mark Cavendish in de massasprint, na een dag waarin het peloton meermaals in waaiers uiteen werd geslagen.

De zevende etappe voerde van het toeristische Marmaris, via het bergachtige binnenland van de provincie Muğla, naar het schiereiland Bodrum waar in Turgutreis de streep lag. Deze stad was tot aan 2014 meerdere jaren een aankomstplaats in de Ronde van Turkije. Zo wist André Greipel hier al tweemaal te winnen. Even na tien uur lokale tijd werd het startsein gegeven, waarna het meteen aanvallen regende. Vanuit het vertrek liep de weg gelijk omhoog, terwijl het peloton met stevige rugwind te maken had. De wind zou zijn deuntje zeker meeblazen in deze rit.

Na onstuimige start rijden vier renners weg

Na een spervuur van demarrages kwam een kopgroep met vier man tot stand. De drie Italianen Alessandro Tonelli, Francesco Gavazzi en Danilo Celano sloegen de handen ineen met de Bask Julen Irizar en zij reden meer dan vier minuten weg van het peloton. Door het strakke tempo van Astana op de klim van eerste categorie kwamen meerdere renners in de problemen. Onder meer Mark Cavendish raakte daarbij achterop. Het peloton dunde stevig uit tot slechts twintig renners, waarbij Jay Vine, de nummer twee in het klassement, en Quentin Pacher (achtste) ontbraken.

Pacher was vroeg in de etappe gevallen en moest daardoor de strijd staken. Toch hergroepeerde het peloton daarna in de afdaling weer achter de vier leiders, terwijl het nog altijd stevig waaide. Op de klim van tweede categorie, met nog ruim tachtig kilometer te gaan, hadden de vluchters nog zo’n twee minuten op het grote pak. Na die klim kreeg de koers met veel zijwind te maken en werd het peloton in waaiers uiteengeslagen. Daardoor verdween ook de voorsprong van de vier man sterke kopgroep en op 53 kilometer van de streep waren de vluchters bijgehaald.

Jay Vine pakt kostbare bonificaties

Met name Israel Start-Up Nation en Deceuninck-Quick-Step waren de aanstichters van de chaos in het peloton. Overal reden groepjes renners op de lange wegen naar Bodrum. Vervolgens wilde ook Uno-X het op de kant zetten. Vlak voor de tussensprint kwamen de eerste waaiers samen en het was daarna Jay Vine die belangrijke tijd pakte bij de sprint; daarmee naderde hij de leider in de wedstrijd, José Manuel Díaz, tot op een seconde. Even was de rust teruggekeerd in de koers, maar dat was van korte duur.

Verschillende renners probeerden vooraan weg te rijden, maar van hen had Willie Smit het meeste succes. Bij zijn aanval op 33 kilometer van de meet pakte hij een mooi gaatje, terwijl het peloton zich reorganiseerde. Deceuninck-Quick-Step, dat al drie etappes won met Mark Cavendish, nam dan de controle in handen. De Zuid-Afrikaan reed enige tijd solo vooruit, maar met nog 23 kilometer te gaan werd hij door Iljo Keisse en de rest van het grote pak bijgehaald. Wie dacht dat iedereen zich dan gedeinsd zou houden tot de sprint, kwam bedrogen uit.

Onder meer Stanislau Bazhkou en Michel Giesselmann probeerden in de laatste twintig kilometer nog weg te komen. De Duitser van het continentale SKS Sauerland NRW wist een mooi gaatje te pakken en zag wat later Jokin Aranburu van Euskaltel aanhaken. De Bask reed daarna een tijdje alleen vooruit, maar was niet opgewassen tegen de overmacht van het peloton niet opgewassen. Op het klimmetje op zeven kilometer van de aankomst probeerden enkele renners de finale hard te maken, onder wie Mirko Maestri.

Archbold probeert peloton te verrassen

Omdat Shane Archbold van Deceuninck-Quick-Step meesprong, moesten andere ploegen de achtervolging inzetten. De Nieuw-Zeelander was de sterkste aanvaller en ging dan solo door. Er lag echter nog wel vier kilometer vóór hem. De renners van Israel Start-Up Nation trokken zich binnenstebuiten om hem bij te halen, wat uiteindelijk ook lukte. Op de laatste horde, op ruim een kilometer van de streep, lieten de sprintersploegen zich niet verrassen, waarna op hoge snelheid naar de streep werd gereden.

Israel Start-Up Nation trok de sprint aan voor André Greipel, waarna Alpecin-Fenix op 300 meter van de streep oprukte naar voren. Met nog 150 meter van de streep zette Jasper Philipsen vanaf de kop de sprint in. Greipel kon niet meer uit het zadel komen en moest zich gewonnen geven. Wel bleef hij nipt Mark Cavendish voor om de tweede plaats.