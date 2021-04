Mark Cavendish completeert hattrick in Ronde van Turkije

Mark Cavendish heeft ook de vierde etappe van de Ronde van Turkije op zijn palmares mogen bijschrijven. Na een tocht van 184,4 kilometer bezorgde de Brit zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step de overwinning in de Turkse kustplaats Kemer. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) werd tweede. De sprint werd ontsierd door een zware valpartij.

Met Mark Cavendish in de leiderstrui vertrok het peloton vanuit Alanya. Niet lang na het verlaten van de vermaarde Turkse badplaats kozen drie renners voor het avontuur. Stanislau Bazhkou (Minsk), Kent Ross (Wildlife Generation) en de Nederlander Ivar Slik (ABLOC) kregen kortstondig het gezelschap van Ivan Charniauski (Minsk), maar deze vierde man liet zich al snel weer uitzakken.

De drie reden echter lekker door en zij kregen de vrijheid van het peloton. Slik graaide de Beauties of Turkey-premie mee, waarna ook hij zich tot in het peloton liet zakken. Slik zou worden afgelost door Nur Aiman Rosli (Sapura), die de oversteek vanuit het peloton wist te volbrengen. Dit alles gebeurde in de eerste 45 kilometer van de wedstrijd. Hierna werd het wedstrijdverloop wat kalmer.

De voorsprong van de koplopers groeide tot 3m45s, maar het peloton hield het drietal keurig binnen de perken. Rosli pakte de resterende prijzen onderweg mee, terwijl de meute onder aanvoering van Alpecin-Fenix en Deceuninck-Quick-Step steeds meer van de voorsprong afknabbelde. Ze werden dan ook keurig op tijd tot de orde geroepen. Een massasprint bleek onafwendbaar.

In finishplaats Kemer was het dringen en wringen geblazen. Alpecin-Fenix verzorgde de lead-out, en het was Philipsen die op een goede 250 meter van de streep aanging. Toen hij achterom keek kon hij Cavendish zien komen. De Manx Missile moest een klein gaatje dichten, maar hij deed dit met verve. Hij snelde vol overtuiging naar zijn derde dagzege op rij. De laatste keer dat Cavendish dit kunstje flikte, was in de Ronde van Qatar van 2013.

Cavendish kreeg niets mee van het drama dat zich achter hem afspeelde. Enkele renners vlogen op 200 meter van de finish de hekken in, terwijl ook aan de andere kant van de weg hard werd gevallen.