ABLOC CT toch niet in Ronde van Turkije: “Zeer teleurstellend”

ABLOC CT ontving eerder dit jaar een mail met een bevestiging dat het uitgenodigd was voor de Ronde van Turkije, maar op de definitieve deelnemerslijst ontbreekt de Nederlandse continentale formatie. De Turkse organisatie heeft de voorkeur gegeven aan andere ploegen. “Dit is zeer teleurstellend. We zijn nu de eerste reserve”, aldus manager Paul Tabak.

In januari was er heuglijk nieuws vanuit ABLOC, want naast de Tour of Antalya mocht het ook enkele Turkse eendagskoers én de Tour of Turkey rijden. Die laatste ronde, onderdeel van de UCI ProSeries, staat volgende maand van 10-17 april op de kalender. Maar nu is het Noord-Hollandse team toch niet welkom.

“Kijk, tegen WorldTeams en ProTeams kan je niet wedijveren”, is Tabak realistisch in gesprek met WielerFlits. “Maar je hebt ook wat Duitse continentale teams met Turkse renners en die krijgen dus voorrang. Ook omdat het Duitse toerisme belangrijk is voor het land. En die Chinese ploeg (met manager Maarten Tjallingii, red.) is toegelaten. Dus ondanks dat we de toezegging hebben gehad, zijn we er toch buiten gelaten.”

Reserve

Als eerste reserve mogen Tabak en zijn team nog wel hopen op deelname. “De enige hoop is als een WorldTeam of een ProTeam zich afmeldt. Maar je moet ook realistisch zijn: de kans is klein dat we nog mogen rijden”, weet de manager.

De teleurstelling is daarom groot bij ABLOC CT. “In die periode hadden we bijvoorbeeld ook de Tour du Loir-et-Cher kunnen rijden, maar daar hebben we nee tegen gezegd omdat we de Ronde van Turkije zouden rijden. We kijken nog wel naar mogelijkheden voor andere wedstrijden, maar in principe kan je het vergeten als je nu nog naar een koers gaat zoeken. We gaan nu gewoon ons Nederlandse programma afwerken.”

Geld opgehaald voor Oekraïne ABLOC CT maakte deze week ook bekend dat het meer dan 3.045 euro had ingezameld voor Giro 555, ten gunste van de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. De ploeg had de handen ineen geslagen met sokkenmerk Sockeloen, dat speciale blauw-gele sokken had ontworpen. De opbrengst van de online verkoop is volledig aan Giro 555 geschonken. In de Ronde van Drenthe reden de ABLOC-renners met de blauw-gele sokken om deze actie te steunen. 𝗦𝗧𝗔𝗡𝗗 𝗪𝗜𝗧𝗛 𝗨𝗞𝗥𝗔𝗜𝗡𝗘 🤞🇺🇦 In last Sunday’s Ronde van Drenthe, our riders raced with special socks to support Ukraine. The total amount of 3.045,00.- has been donated by Sockeloen to Giro 555. Together we stand with Ukraine! 👊 📸 Bastien Gason#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/i76hmFYzc1 — ABLOC Continental Team (@ABLOC_CT) March 15, 2022