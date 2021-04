Fabio Jakobsen na rentree: “Dat ik de finish heb gehaald, maakt mij trots”

Exact 250 dagen na zijn zware valpartij in Polen maakte Fabio Jakobsen in de Ronde van Turkije zijn rentree in het peloton. In de aangepaste openingsetappe met start en finish in Konya kwam de coureur van Deceuninck-Quick-Step als 147ste over de finish, nadat hij zich onderweg nog even van voren liet zien van het peloton. “Ik bleef in het wiel van Iljo Keisse, maar wilde genieten van het op kop rijden”, reageert Jakobsen.

“Vandaag was een heel mooie dag. Toen ik vanmorgen mijn tenue aantrok, voelde dat heel speciaal. Dat is moeilijk in woorden uit te drukken, omdat het ook gebeurde terwijl ik de laatste maanden vooral mijn ploeggenoten op tv zag koersen. Ik houd van wielrennen en heb dit heel erg gemist. Dat is waarom ik extreem blij ben om hier te zijn”, begint hij.

“Het was fijn om terug te keren in een korte etappe om zo weer te wennen aan het rijden in een peloton”, gaat Jakobsen verder. “Ik moet toegeven dat ik in het begin een beetje bang werd, toen ze bochten maakten en het peloton een paar keer in de remmen ging. Maar daarna voelde het vertrouwd en ging ik zelfs even op kop van het peloton rijden. Ik bleef in het wiel van Iljo (Keisse, red.) en wilde genieten van het op kop rijden.”

‘Alle steun is emotioneel’

De terugkeer van Jakobsen ging niet onopgemerkt voorbij. “Aan het begin van de etappe kwamen veel renners even een praatje maken. Dat waren jongens uit mijn generatie, maar ook oudere renners. Het was heel ontroerend toen ze mij vertelden hoe blij ze waren om me terug te zien. Na de etappe keek ik even op mijn telefoon en zag ik zoveel berichten van renners en fans. Die wil ik allemaal heel erg bedanken. Het is emotioneel om alle steun te zien op deze speciale dag”, aldus Jakobsen.

“Het doel was om de etappe uit te rijden, maar ik probeerde de jongens te helpen toen dat mogelijk was. Tien kilometer voor het einde raakte ik wat verdwaald in het peloton en kon ik de ploeg niet meer helpen, maar dat ik de finish heb gehaald in mijn eerste koers na zoveel maanden maakt mij trots. Het geeft ook vertrouwen dat ik deze week verder zal verbeteren. Ik kijk ernaar uit om mijn ploeggenoten te helpen en probeer van elk moment te genieten”, zegt de 24-jarige sprinter.

