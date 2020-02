Voorbeschouwing: Omloop Het Nieuwsblad 2020

Schrikkeldag 29 februari is een datum die al de hele winter ronddwaalt in de hoofden van menig wielerliefhebber, en zaterdag is het eindelijk zover! Hoe je het ook wendt of keert, met Omloop Het Nieuwsblad begint het wielerseizoen voor veel fans pas echt. De beleving rond de Vlaamse voorjaarswedstrijden is onevenaarbaar en met de Omloop beginnen we meteen met een heel mooie. De renners, de kasseien en de rest van het Vlaamse landschap is er meer dan klaar voor. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De traditionele openingsklassieker viert dit jaar feest, want het is toe aan een speciale jubileumeditie. Driekwart eeuw gaat Omloop Het Nieuwsblad al mee, maar dan wel onder enkele verschillende namen. Bij de allereerste editie in 1945, nog voor het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog, ging de wedstrijd nog door het leven als de Omloop van Vlaanderen. De amper 20-jarige Jean Bogaerts was de verrassende eerste winnaar.

Volgens Karel Van Wijnendale, de toenmalige organisator van de Ronde van Vlaanderen, had ‘Omloop van Vlaanderen’ iets te veel weg van die van De Ronde. Een naamsverandering drong zich op, waardoor vanaf 1947 ‘Omloop Het Volk’ de nieuwe roepnaam van de openingsklassieker werd. Organiserende krant Het Volk zou voortaan dus ook als naamsponsor fungeren. Start en aankomst lagen wel nog steeds in Gent, met finish in het Kuipke, waardoor concurrerende kranten de wedstrijd ook wel vaak gewoon als ‘Gent-Gent’ omschreven.

Vanaf 1950 werd, met de toevoeging van de Muur van Geraardsbergen, de Bosberg en de Kruisberg, de openingsklassieker nog een pak zwaarder. Vanaf de jaren zeventig kregen we met Herman Van Springel, Roger De Vlaeminck, Eddy Merckx, Freddy Maertens en Jan Raes enkele heel grote namen op de kalender. Twee decennia voordien had ook Fausto Coppi daar al op kunnen staan, maar hij werd gedeclasseerd nadat hij als eerste over de streep was gekomen. Tom Boonen is trouwens een opvallende afwezige op de erelijst.

Tussen 1995 en 2007 verhuisde de finish een tijdje naar Lokeren, om vanaf 2008 weer terug te keren naar het vertrouwde aankomstplaats in Gent. Toch voltrok de grootste verandering zich in 2009, toen de klassieker voor het eerst in handen kwam van Flanders Classics. Men besliste prompt om de naam te veranderen naar Omloop Het Nieuwsblad, aangezien de naam Het Volk inmiddels gedateerd was. De krant was al enkele jaren gefuseerd met Het Nieuwsblad en verdween naar de achtergrond, waardoor de naamsverandering een logisch gevolg was. Thor Hushovd sprintte destijds naar de eerste plaats in de allereerste Omloop Het Nieuwsblad.

Maar ook deze finale richting Gent, met als slothelling de Molenberg en vervolgens de kasseien van de Paddestraat en de Lippenhovestraat zou slechts tijdelijk zijn, want vanaf 2018 vormde Meerbeke, de voormalige aankomstplaats van de Ronde van Vlaanderen, de apotheose van de Omloop. De finale ging voortaan over de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg en dat zou ook tot op heden zo blijven. Alleen ligt de finish sinds vorig jaar enkele kilometers verderop in Ninove. Michael Valgren en Zdeněk Štybar waren de eerste winnaars van deze vernieuwde Omloop.

Recordhouders waren trouwens lange tijd de Belgen Ernest Sterckx (1952, 1953, 1956) en Joseph Bruyère (1974, 1975, 1980) met elk drie overwinningen. Aan het begin van deze eeuw zette de huidige koersdirecteur, Peter Van Petegem, zijn voet naast dit duo met overwinningen in 1997, 1998 en 2002. Philippe Gilbert, Ian Stannard en Greg Van Avermaet kunnen bij winst op gelijke hoogte komen.

Laatste tien winnaars Omloop Het Nieuwsblad

2019: Zdeněk Štybar

2018: Michael Valgren

2017: Greg Van Avermaet

2016: Greg Van Avermaet

2015: Ian Stannard

2014: Ian Stannard

2013: Luca Paolini

2012: Sep Vanmarcke

2011: Sebastian Langeveld

2010: Juan Antonio Flecha

Vorig jaar

Vorig jaar ontplofte de koers op de Molenberg met een aanval van Wout van Aert. Onder zijn impuls kregen we een groep van twintig renners vooruit met daarbij haast alle favorieten. De opvallende afwezige was Niki Terpstra, die het jaar voordien de Ronde van Vlaanderen had gewonnen.

Maar de echte schifting volgde pas iets later, op de kasseienloze Berendries. Van Aert en ook enkele andere renners van Jumbo-Visma moesten hun eerdere inspanningen plots abrupt bekopen en leken wel stil te staan. Vooraan was Greg Van Avermaet de grote man. Onder zijn impuls ontstond er een groepje dat de gehele finale zou kleuren, met daarbij ook Tim Wellens, Zdeněk Štybar Dylan Teuns, Alexey Lutsenko en Daniel Oss. Alleen laatstgenoemde zou daar op de Muur van Geraardsbergen nog uit wegvallen.

De vijf man hielden elkaar in de laatste kilometers nauwlettend in de gaten, wachtend op die ene aanval. Wellens was de eerste die probeerde de rest af te schudden, maar Van Avermaet sprong direct op zijn wiel. Daarna was het de beurt aan Štybar die daar slim gebruik van maakte door direct daarna een aanval te plaatsen.

Van Avermaet reageerde even, maar hield de benen stil, waarna Štybar ribbedebie was. Met een kleine voorsprong op de achtervolgers, waar Van Avermaet en Wellens tweede en derde werden, kon de Tsjech zijn tweede overwinning van het seizoen boeken na een ritzege in de Volta ao Algarve. Voor Štybar was het pas zijn tweede klassieke zege na de Strade Bianche van 2015, en dat deed de Vlaamse Tsjech zichtbaar deugd.

Uitslag Omloop Het Nieuwsblad 2019

1. Zdeněk Štybar (Deceuninck-Quick Step)

2. Greg Van Avermaet (CCC)

3. Tim Wellens (Lotto Soudal)

4. Alexey Lutsenko (Astana)

5. Dylan Teuns (Bahrain Merida)

Parcours

Ten opzichte van vorig jaar hebben Van Petegem en co maar weinig aan het parcours van de Omloop veranderd. De grootste veranderingen gebeurden voornamelijk de voorbije jaren. Toen de Omloop in 2018 voor het eerst richting Meerbeke trok, met een deel van de finale van de voormalige Ronde van Vlaanderen, bleek de aanloop richting het tweeluik Muur van Geraardsbergen-Bosberg net iets te licht. Een groep van honderd renners begon namelijk gezamenlijk aan de laatste hellingen en de aanvalsdrift was door het lichte parcours vaak zoek. Vorig jaar verzwaarde Flanders Classics de fase voor de Muur, met alle positieve gevolgen vandien.

De officieuze start ligt overigens nog steeds in het Kuipke te Gent, dat zoals gezegd in de beginjaren nog als aankomstplek fungeerde. Vervolgens krijgen zowel de Zwalmstreek als Oudenaarde hun traditionele passage in de eerste honderd kilometer, waarin we verder maar weinig hindernissen terugvinden. De Leberg en Den Ast worden vermoedelijk een makkelijk intermezzo.

Vlak na de bevoorrading op honderd kilometer van het einde zullen de ploegen vermoedelijk iets nerveuzer worden. Vanaf dan kan de voorfinale worden ingezet, met elke tien kilometer een kuitenbijter die voor nervositeit en afmatting kan zorgen. Te beginnen met de niet al te bekende Kattenberg, op 98 kilometer van het einde. Vervolgens het tweeluik Leberg-Haaghoek (op 89 kilometer van de finish), de Rekelberg (op 74) en de Valkenberg (op 66).

Het echte werk begint op de Wolvenberg, op 54 kilometer van het einde. Niet per se door de lastigheid van deze kasseiloze helling, wel omdat quasi aansluitend de kasseien van de Ruiterstraat, Kerkgate en Ruiterij volgen. Op 42 kilometer van de finish gingen vorig jaar op de Molenberg pas echt alle remmen los en dat zal nu vermoedelijk niet anders zijn. Wie hier niet mee is, is gezien. Hierna worden de renners nog gepijnigd met opnieuw het tweeluik Haaghoek-Leberg, de Berendries en het Vossenhol, om vervolgens vijftien kilometer rust te krijgen richting Muur. Hier kan eventueel nog een georganiseerde achtervolging op gang komen.

De Muur van Geraardsbergen en Bosberg, die tot en met 2011 ook de apotheose van de Ronde van Vlaanderen vormden, zullen ook in de Omloop voor de ultieme finale moeten zorgen. Hier kan je van achteren nog de oversteek maken naar de kopgroep, maar ook voorin zal er nog uitgedund worden. Vervolgens gaat het in de laatste twaalf kilometer, via iets minder open wegen dan toen de aankomst nog in Meerbeke lag, richting de Onderwijslaan in Ninove.

Start: 11.35 uur

Finish: omstreeks 16.30 uur

Favorieten

Gezien Omloop Het Nieuwsblad de eerste grote klassieker van het jaar is, zijn de favorieten steeds niet al te gemakkelijk in te schatten. Wie heeft zich in de warme voorbereidingskoersen al sterk getoond, of wie heeft zich juist goed weggestopt? En een aantal renners begint in de Omloop zelfs pas zijn wielerseizoen en is dus helemaal moeilijk te beoordelen.

Wie zich in de rondes van Valencia en de Algarve bij uitstek liet gelden, is niemand minder dan olympisch kampioen Greg Van Avermaet. De 34-jarige Oost-Vlaming klom in de Algarve op zowel de Alto da Foia als de Malhão naar een vijftiende plaats tussen al het Portugese klimgeweld. Als enige klassiekerrenner deed hij echt vooraan mee, dus ging Van Avermaet achteraf ook de favorietenrol voor de Omloop niet uit de weg. “Ik heb geen bevestiging meer nodig voor de Omloop”, sprak hij voor onze camera. Straffe taal van Gouden Greg, die na zijn zeges in 2017 en 2018 bij een nieuwe winst mede-recordhouder wordt.

Ook Zdeněk Štybar tankte vertrouwen in zijn eerste koersen van het jaar, maar de Ronde van San Juan – eind januari – ligt inmiddels wel iets verder achter ons. Štybar verraste er het peloton in de slotrit en kan zo voor het tweede jaar op rij met al een streepje achter zijn naam naar het openingsweekend. Vorig jaar legde hem dat geen windeieren, want Štybar won voor het eerst sinds 2015 een voorjaarsklassieker. De Tsjech van Deceuninck-Quick Step is sowieso iets beter gerouleerd dan de meeste van zijn collega’s, dankzij zijn – korte – crossprogramma in de decembermaand.

Štybar maakt trouwens wederom deel uit van een ijzersterk Deceuninck-Quick Step-blok. Door het vertrek van Philippe Gilbert en in mindere mate Elia Viviani lijkt de klassieke kern misschien weer ietsje verzwakt, maar Lefevere weet dat ieder jaar weer op te vangen door enkele jonge talenten een rijtje vooruit te schuiven. Dit jaar zou dat wel eens hardrijder Kasper Asgreen kunnen zijn, de tweede uit de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar. Met Bob Jungels en Yves Lampaert heeft de blauwe brigade nóg twee extra hardrijders achter de hand, terwijl Fransman Florian Sénéchal als snelle man misschien iets afwachtender kan koersen. Ook dit jaar zal de breedte van de kern dus weer het sterke punt van deze formatie worden.

Mathieu van der Poel streed deze week – volledig tegen zijn natuur in – niet mee voor de prijzen in de Volta ao Algarve, maar denk daarom niet dat het Nederlandse toptalent dit weekend niet in orde zal zijn. Van der Poel koos na een druk veldritseizoen, dat hij nog geen maand geleden bekroonde met een derde wereldtitel, voor een rustigere opbouw op de weg en wil pas vanaf dit weekend weer volledig uitpakken. Niemand twijfelt eraan dat deze alleskunner van Alpecin-Fenix die ambities weer zal waarmaken. Van der Poel combineert kracht en explosiviteit op de klimmetjes aan een enorm uithoudings- en herstelvermogen én een sterke sprint, dus zal je van goeden huize moeten zijn om hem te passeren. Eén minpuntje: het is Van der Poels eerste deelname en ook zijn ploeg oogt niet echt ervaren.

De Limburgse heuvelspecialisten Dylan Teuns (Bahrain McLaren) en Tim Wellens (Lotto Soudal) kwamen vorig jaar al eens proeven van de Omloop en deden dat met succes. De twee maakten mee de koers en kwamen zo finaal in de beslissende slag van vijf renners terecht. Ze vonden allebei net niet het goede moment in de finale, maar kwamen wel als vijfde en derde over de streep. Straf, zo zonder specifieke kasseivoorbereiding. Ook ditmaal is dit tweetal in vorm. Teuns verraste zelfs met tijdritwinst in de Ruta del Sol, terwijl Wellens een top 5-plaats veroverde in het klassement van de Ronde van de Algarve. Klaar voor de Omloop dus, al gaf Wellens achteraf wel aan dat hij vecht tegen de ziektekiemen.

Ook die andere kopman van Lotto Soudal, Philippe Gilbert, werd ziek, maar dan wel de week voor de Ronde van de Algarve. Gilbert liep zo een week trainingsachterstand op en verwacht daarom niet mee te doen voor winst. Maar juist in die positie, niet onder de radar, is Gilbert het gevaarlijkst. Eerder won de Waalse heuvelspecialist in 2006 en 2008, dus ook hij kan bij winst de nieuwe recordhouder worden. Ook Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) gaf aan nog niet in supervorm te zijn, maar hij legt zijn piek dit jaar bewust iets later. Toch vlakken we de voormalige kampioen in een koers die hem op het lijf geschreven is, nooit uit.

Jasper Stuyven werd in zijn voorbereiding dan weer gehinderd door een valpartij in de Ronde van de Algarve. Vorig jaar kostte het hem een half voorjaar om daarvan te herstellen, maar als we Stuyven mogen geloven is het ditmaal veel minder erg. Anders hebben ze bij Trek-Segafredo ook nog Edward Theuns en wereldkampioen Mads Pedersen – die vooral op slecht weer zal hopen – achter de hand. Met ook Matteo Trentin (CCC) en Stefan Küng (Groupama-FDJ) tekent trouwens het volledige WK-podium van vorig jaar present in Omloop Het Nieuwsblad.

Andere sterke beren die tegen slecht weer en een stootje kunnen zijn Nils Politt (Israel Start-Up Nation) – de tweede van Parijs-Roubaix van vorig jaar, de Noren Alexander Kristoff (UAE Emirates) en Edvald Boasson Hagen (NTT) – die het beiden ook kunnen afmaken in de sprint, Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling), ex-winnaar Ian Stannard (Ineos) en Niki Terpstra (Total-Direct Energie). Wat renners als Tiesj Benoot (Sunweb) en Mike Teunissen (Jumbo Visma), beiden kopman van hun ploeg, betreft, is het afwachten. Ze treden allebei pas in deze Omloop voor het eerst dit seizoen in competitie en hebben dus geen referentie.

Tot slot nog een last minute-starter: niemand minder dan drievoudig wereldkampioen veldrijden Wout van Aert. De kopman van Jumbo Visma zou zijn seizoen oorspronkelijk beginnen met het Italiaanse tweeluik Strade Bianche-Milaan San Remo, maar de ploeg houdt ernstig rekening met het scenario dat deze wedstrijden door het coronavirus zullen worden afgelast. “We anticiperen met de deelname van Wout aan de Omloop op mogelijke afgelasting van deze andere wedstrijden in zijn programma”, zo laat zijn Nederlandse werkgever weten. De Lillenaar leeft in ieder geval op een wolk nadat hij zijn laatste veldrit van het seizoen in eigen huis winnend kon afsluiten. Doet hij in de Omloop meteen hetzelfde en maakt hij zo definitief komaf met zijn knieblessure?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Greg Van Avermaet

*** Zdeněk Štybar, Mathieu van der Poel

** Dylan Teuns, Tim Wellens, Wout van Aert

* Alexander Kristoff, Yves Lampaert, Philippe Gilbert, Jasper Stuyven

Website organisatie

Deelnemerslijst (Procyclingstats)

Weer en TV

Het belooft een regenachtige editie van Omloop Het Nieuwsblad te worden, als we Weeronline mogen geloven. Bij een temperatuur van twaalf graden verwacht men vanaf de namiddag stevige regenbuien (tot 4,6 mm). VRT-weerman Frank Deboosere kondigt voor komend weekend overigens niet enkel regen aan, maar ook rukwinden tot tachtig kilometer per uur en een zuidenwind van vier tot vijf Beaufort.

Sporza op één is zaterdag al vanaf 13.30 uur van de partij met een voorbeschouwing en aansluitend live-beelden onder deskundig commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer. Eurosport komt er later, vanaf 16.00 uur, in voor het laatste half uur van de wedstrijd.