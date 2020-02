Philippe Gilbert: “Het gaat elke dag een beetje beter”

Met de Volta ao Algarve heeft ook Philippe Gilbert zijn tweede voorbereidingskoers achter de rug. De Belgische Monegask kampte tussen de Ronde van Valencia en de Algarve met een griepje en voelde zich de voorbije week niet honderd procent. “Maar zaterdag finishte ik wel met een goed gevoel.”

Philippe Gilbert heeft een behoorlijk anonieme Volta ao Algarve achter de rug. Niet verrassend, want ook de laatste jaren had Gilbert altijd wat tijd nodig vooraleer hij zijn allerbeste niveau bereikte. Het is dit jaar niet anders. Dat hij tussen Valencia en Algarve met een griepje kreeg af te rekenen, maakte het er ook niet gemakkelijker op. Hij reed de voorbije week dan ook vooral in steun van Tim Wellens.

“Als je ziek moet beginnen aan een vijfdaagse rittenkoers is dat natuurlijk niet ideaal. Maar ik ben al bij al toch tevreden van mijn week”, vertelde hij ons voor de afsluitende tijdrit in Lagoa. “Vooral omdat ik me elke dag een beetje beter voelde worden. Van een echte test was natuurlijk nog geen sprake, maar in de rit met finish op de Alto do Malhão ben ik toch een eind kunnen meegaan met de beteren.” Gilbert verloor er uiteindelijk 1’42” op winnaar Miguel Angel López.

Niet de beste voorbereiding

Over zijn ambities in de Omloop bleef de kopman van Lotto Soudal vooral vaag. “Ik zie wel of ik er een rol van betekenis kan spelen. Maar er is voorafgaan nog een persconferentie gepland, dat lijkt me een gepaster moment om over mijn ambities in de Omloop te spreken. In elk geval: ziek zijn, is niet de beste voorbereiding. Dat besef ik ook wel.”

Gilbert rijdt na de Omloop Het Nieuwsblad respectievelijk de Strade Bianche en de Tirreno Adriatico in de aanloop naar Milaan-San Remo, zijn eerste grote doel van het voorjaar. Gilbert gaat daar op zoek naar zijn vijfde monument. Later start hij onder meer nog in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, waar hij zijn titel van vorig jaar verdedigt. Zijn volledige programma werd nog niet vrijgeven.