Oliver Naesen: “Heb het gevoel dat ik niet genoeg gedaan heb” woensdag 12 februari 2020 om 13:11

Oliver Naesen pakt het dit jaar anders aan dan normaal. Op verzoek van zijn ploeg AG2R La Mondiale doet de Belgische klassiekerspecialist het iets rustiger aan op training, om later in het voorjaar echt te kunnen pieken. In gesprek met Sporza laat Naesen weten dat hij daar wel aan moet wennen.

Afgelopen week kwam Naesen twee keer in aanraking met het asfalt in de Ronde van Valencia. “Gelukkig lijkt de schade mee te vallen”, steekt de 29-jarige van wal. “Ik heb deze week al twee keer rustig kunnen gaan trainen, zoals gepland. Ik ondervind wel nog wat hinder aan mijn heup en mijn knie, maar het komt goed.”

Naesen geeft aan dat het nu vooral zaak is om recht te blijven. Nog meer tegenslag zou voor Naesen funest zijn met het oog op de klassiekers. “Vooral omdat ik op dit moment ook nog niet zo goed in conditie ben in vergelijking met de voorbije jaren”, zegt hij. “Bewust, op verzoek van de ploeg. Ik heb minder zot gedaan tijdens de winter en rustig meegedraaid op training. Dat is wennen, want normaal durf ik op training in januari al eens te koersen, tot frustratie van mijn ploegmaats.”

‘Het gaat om winnen’

Het zorgt voor een gek gevoel bij Naesen: “Ik moet toegeven dat het wel raar is. In vergelijking met andere coureurs heb ik nog wel veel getraind, maar toch heb ik het gevoel dat ik niet genoeg gedaan heb. Hoe ik aan de start zal staan van het openingsweekend? Dat is een klein vraagteken. Vanaf Parijs-Nice moet die aanpak zijn vruchten afwerpen. Die periode tussen de E3 en Roubaix: dat zijn de weken waarin het moet gebeuren.”

En tijdens de heilige Vlaamse wielerweken mikt Naesen op niets minder dan de winst. “Top tien rijden is niet meer genoeg, ereplaatsen ook niet. De verwachtingen zijn anders en dat begrijp ik ook. Wie praat er nog over dichte plaatsen? Het gaat om winnen, eventueel nog het podium. Maar anders? Nee”, sluit hij af.

Toekomst ongewis

Of Oliver Naesen overigens ook volgend seizoen bij AG2R La Mondiale rijdt, is nog ongewis. De ploeg liet de Belg al weten dat hij mag blijven, maar zo snel wil die zijn handtekening niet zetten onder een nieuwe overeenkomst. Er zijn namelijk een paar dingen, vertelde hij onlangs. “Goed materiaal, de juiste sportieve rol en het financiële natuurlijk, dat moet ook goed zijn. Dat wil ik weten voor ik mijn handtekening zet onder een nieuw contract.”