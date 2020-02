Zieke Mathieu van der Poel past voor Omloop Het Nieuwsblad donderdag 27 februari 2020 om 15:57

Mathieu van der Poel zal zaterdag toch niet aan de start staan van Omloop Het Nieuwsblad. De kopman van Alpecin-Fenix kampt met griep en hoge koorts. Ook Sacha Modolo en Oscar Riesebeek moeten noodgedwongen afhaken voor het Openingsweekend.

Van der Poel werd vooraf beschouwd als een van de topfavorieten voor de zege in Omloop Het Nieuwsblad, maar de 25-jarige Nederlander voelde zich na de Volta ao Algarve al ziekjes. Het bleek een veeg teken, aangezien de renner van Alpecin-Fenix in de nacht van woensdag op donderdag werd geveld door griep en hoge koorts.

Het is nog niet bekend hoe lang Van der Poel aan de kant staat, maar de ploeg zet zijn vraagtekens bij de geplande verkenning van de Ronde van Vlaanderen van aankomende maandag. De Belgische formatie van de gebroeders Christoph en Philip Roodhooft zal in het weekend ook niet kunnen rekenen op Modolo en Riesebeek.

De Italiaanse sprinter kampt net als Van der Poel met griep en is niet fit genoeg om deel te nemen aan Kuurne-Brussel-Kuurne. Riesebeek heeft dan weer last van een enkelblessure. Floris De Tier moet Van der Poel vervangen in Omloop Het Nieuwsblad, terwijl Dries De Bondt en Roy Jans één dag later alsnog hun opwachting maken in Kuurne.

Selectie Alpecin-Fenix voor Omloop Het Nieuwsblad (29 februari)

Dries De Bondt

Senne Leysen

Kristian Sbaragli

Scott Thwaites

Floris De Tier*

Petr Vakoč

Otto Vergaerde

* Vervangt de zieke Mathieu van der Poel

Selectie Alpecin-Fenix voor Kuurne-Brussel-Kuurne (1 maart)

Dries De Bondt*

Roy Jans*

Alexander Krieger

Tim Merlier

Jonas Rickaert

Kristian Sbaragli

Otto Vergaerde

* Vervangers van de zieke Sacha Modolo en de geblesseerde Oscar Riesebeek