Vorm stemt Van Avermaet tevreden: “Heb geen bevestiging meer nodig”

Opvallend beeld in de tweede etappe van de Volta ao Algarve. Op de slotklim naar Alto da Fóia maakte Greg Van Avermaet lange tijd deel uit van de elitegroep, tussen alle klimmers met dienst. “Het was voor mij een goede test om te kijken wat ik bergop waard was”, zegt de renner van het Poolse CCC voor de camera van WielerFlits.

Gouden Greg rijdt in Portugal ter voorbereiding op Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. “Er zijn geen ritten die hier echt op mijn lijf geschreven zijn”, gaat hij verder. “In de lastige ritten wilde ik toch proberen om mezelf te testen. Ik ben heel blij met hoe de conditie momenteel is. Ik denk dat ik mijn leven niet heel veel beter geklommen heb in deze periode. Dat geeft wel vertrouwen, maar het is afwachten wat dat geeft op de kasseien.”

Zaterdag dé rit voor GVA

Met deze benen moet Van Avermaet zaterdag op de Alto do Malhão in staat zijn om een gooi naar de zege te doen. “Die rit moet me het beste liggen”, vindt ook de CCC-renner. “De lichte mannen van rond de zestig kilo gaan daar nog net iets meer voordeel hebben, maar ik ga wel proberen om mee te doen en te zien hoever ik kom. Of ik nog bevestiging zoek voor de Omloop? Nee. De conditie is daar. Ik koers hier om te winnen en goede resultaten te rijden.”