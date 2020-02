Koerswijziging: Wout van Aert opent wegseizoen dan toch in de Omloop woensdag 26 februari 2020 om 10:57

Wout van Aert opent komende zaterdag zijn wegseizoen. De Belg is door Jumbo-Visma namelijk opgenomen in de selectie voor de Omloop Het Nieuwsblad. De deelname van Van Aert is opmerkelijk, daar de Strade Bianche pas zijn eerste wegkoers van het jaar had moeten worden.

Vanwege het Coronavirus dreigen diverse Italiaanse koersen te worden afgelast, waaronder Strade Bianche (7 maart) en Milaan-San Remo (21 maart). Deze koersen heeft Van Aert allebei op zijn programma staan. Jumbo-Visma houdt ernstig rekening met het scenario dat beide koersen worden afgelast, zo laat het weten in een statement op social media. Van Aert is daarom te elfder ure toegevoegd aan de selectie voor de openingsklassieker. “We anticiperen op mogelijke afgelasting van andere wedstrijden in zijn programma.”

Van Aert krijgt tijdens de openingsklassieker het gezelschap van Amund Grøndahl Jansen, Mike Teunissen, Pascal Eenkhoorn, Taco van der Hoorn, Maarten Wynants en Bert-Jan Lindeman.

Selectie Jumbo-Visma voor Omloop Het Nieuwsblad

Wout van Aert

Amund Grøndahl Jansen

Mike Teunissen

Pascal Eenkhoorn

Taco van der Hoorn

Maarten Wynants

Bert-Jan Lindeman