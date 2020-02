Tim Wellens vecht tegen ziekte: “Ik heb last van slijmen” maandag 24 februari 2020 om 15:18

Tim Wellens finishte gisteren als vijfde in de Volta ao Algarve, maar de renner van Lotto Soudal sukkelt de laatste dagen met zijn gezondheid. “Ik heb last van slijmen en voel me niet super goed. Ik ben aan het vechten om niet ziek te worden”, zo vertelt Wellens aan Sporza.

Wellens kende in Portugal een uitstekende generale repetitie voor Omloop Het Nieuwsblad, de Vlaamse openingsklassieker die aankomende zaterdag zal worden verreden. De 28-jarige renner – vorig jaar nog derde in de Omloop – voelt zich echter niet okselfris. “Ik heb vrijdagnacht slecht geslapen en sindsdien heb ik last van slijmen.”

“Ik vecht tegen ziekte aangezien de belangrijke periode er nu aankomt. Ik zal me de komende dagen goed moeten verzorgen, niet te lang in de wind blijven staan, op tijd gaan slapen, anti-oxidanten nemen en niets aan het toeval overlaten. Ik maak me geen zorgen over de conditie, die is gewoon goed”, aldus Wellens.

De rasaanvaller wil aankomende zaterdag graag een gooi doen naar de zege in Omloop Het Nieuwsblad. “De Omloop is de eerste belangrijke wedstrijd van het seizoen. Ik ben wat later begonnen aan mijn wielerjaar, aangezien ik wil pieken naar de klassiekers. Het doel is dan om resultaten te boeken.”