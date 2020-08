Tour 2020: Medisch bulletin en juryrapport zondag 30 augustus 2020 om 12:37

Dagelijks publiceert de organisatie van de Tour de France na de etappe belangrijke informatie over blessures van renners en uitgedeelde straffen door de wedstrijdjury. Dat doen zij in het medisch bulletin en in het juryrapport. In dit overzicht bundelt WielerFlits alle medische updates uit de koers en de uitgedeelde straffen.

29 augustus 2020 – Etappe 1

Medisch bulletin

De jury maakte melding van diverse valpartijen en meerdere renners die bij de koersdokter kwamen. Namen werden niet genoemd. Veel gevallen renners zijn er met schaafwonden vanaf gekomen. Een aantal niet, wij zetten de grootste slachtoffers op een rij:

William Bonnet (Groupama-FDJ) – Pijn aan rechterschouder en linkerzij

John Degenkolb (Lotto Soudal) – Knieblessure

David De la Cruz (UAE Emirates) – Breukje in heiligbeen

David Gaudu (Groupama-FDJ) – Klachten aan heiligbeen

Ryan Gibbons (NTT Pro Cycling) – Valpartij op rib die al gebroken is

Philippe Gilbert (Lotto Soudal) – Gebroken knieschijf

André Greipel (Israel Start-Up Nation) – Vier hechtingen in zijn been

Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) – Schade aan het polsgewricht en flinke schaafwonden

Miguel Ángel López (Astana) – Schaafwonden, lichte klachten

Rudy Molard (Groupama-FDJ) – Knieblessure

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) – Knieklachten en pijn aan rechterschouder

Wout Poels (Bahrain McLaren) – Breukje in rib en gekneusde long

Nils Politt (Israel Start-Up Nation) – Rugklachten

Domenico Pozzovivo (NTT Pro Cycling) – Breukje in elleboog

Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) – Knieblessure en heupblessure

Rafael Valls (Bahrain McLaren) – Gebroken dijbeen en pijn aan rechterschouder

Juryrapport



Er zijn door de jury geen straffen uitgedeeld.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden aan de aankomst (een bijzonder gladde weg) is besloten om de tijden van de etappe op drie kilometer van de finish op te nemen.

In totaal zijn 54 fietsen gecontroleerd op technologische fraude.