Tour 2020: Pavel Sivakov blijft strijdbaar ondanks twee valpartijen

Egan Bernal is de absolute kopman binnen INEOS Grenadiers, maar Pavel Sivakov werd voor de start van de Tour de France toch gezien als een gevaarlijke outsider. De beloftevolle klimmer kan een goed klassement echter alweer vergeten na twee valpartijen in de openingsrit. Maar de renner houdt de moed erin.

Sivakov was niet de enige renner die zaterdag viel, maar de klimmer crashte nog een tweede keer en verloor aan de streep meer dan dertien minuten op ritwinnaar Alexander Kristoff. “Ik had me geen slechter begin van mijn eerste Tour kunnen voorstellen. Mijn knie en beide heupen zijn flink geraakt, maar ik doe nog altijd mee.”

Bernal wist zonder kleerscheuren de finish in Nice te bereiken. “Ik denk dat we relatief goed uit deze etappe zijn gekomen, maar ik weet nog niet hoe het met mijn ploeggenoten gaat”, zo liet de Colombiaan vlak na de finish weten. “Het is maar goed dat we niet hebben gekoerst op die laatste klim, anders hadden we nog veel meer valpartijen gezien.”

Vandaag koersen Sivakov en Bernal opnieuw van Nice naar Nice, over twee serieuze cols én twee lastige hellingen wat dichter bij de aankomstreep.

Couldn’t have expected a worst start for my first @LeTour, 2 heavy crashes back to back! Hit both my hips and knee pretty bad but still in the mix and in the fight for our road to yellow with the @INEOSGrenadiers ! 👊🏻

— Pavel Sivakov (@PavelSivakov) August 29, 2020