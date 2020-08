Tour 2020: Wout Poels gaat verder ondanks gebroken rib zondag 30 augustus 2020 om 09:54

Het is voor veel renners wonden likken na de openingsetappe van de Tour de France. Wout Poels is ook niet ongeschonden uit de strijd gekomen. De renner van Bahrain McLaren heeft zelfs een rib gebroken, terwijl hij ook last heeft van zijn longen.

Toch staat Poels ‘gewoon’ aan de start van de tweede etappe, zo laat hij weten via social media. “Een best hectisch begin van de Tour. Ik heb de crashes tot 2,9 kilometer voor de finish kunnen ontwijken. Het is best pijnlijk, maar ik hoop terug te vechten. Ik heb een breuk aan de rib en een paar blauwe plekken in de long.”

“Laten we zien hoe we vandaag verder komen”, aldus de 32-jarige Nederlander. Poels is overigens niet de enige renner van Bahrain McLaren die ten val kwam in de openingsrit rond Nice. Voor Rafael Valls is de Tour al na één etappe voorbij. De ervaren Spanjaard lag ook bij de massale valpartij op drie kilometer van de eindstreep en heeft zijn dijbeen gebroken.

Kopman Mikel Landa wist wel veilig de finish te bereiken, maar verliest met Valls wel een belangrijke klimknecht. Het is verder de vraag of Poels in staat is om door te koersen en te verbeteren gedurende de ronde.