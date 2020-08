Tour 2020: Voorbeschouwing bergetappe naar Orcières-Merlette maandag 31 augustus 2020 om 20:00

Dinsdag is het tijd voor de eerste aankomst bergop in deze Tour de France. De renners klimmen naar 1.825 meter hoogte, om te finishen in wintersportplaats Orcières-Merlette. We blikken vooruit op het parcours en de favorieten.

Parcours

Deze Tour krijgen de renners al vroeg een aankomst bergop voor de kiezen. Na twee lastige etappes in de omgeving van Nice en een sprintersrit naar Sisteron, zal er op de vierde dag flink geklommen moeten worden.

In Sisteron klinkt iets voor half twee het startschot van een 160,5 kilometer lange etappe, die de renners in noordelijke richting stuurt. De openingsfase brengt het peloton door de uitlopers van de Barronies, een bergmassief dat deel uitmaakt van de Franse Voor-Alpen. Hier begint het wegdek al aardig op te lopen. In Veynes wacht na 51,5 kilometer de eerste (en enige) tussensprint van de dag.

Het begint al wat lastiger te worden wanneer de renners Dévoluy betreden. In dit populaire skigebied zijn de eerste bergpunten te verdienen na de beklimming van de Col du Festre, een 7,6 kilometer lange klim van derde categorie aan 5,3% gemiddeld.

Tussen de Festre en de slotklim staan nog drie gecategoriseerde beklimmingen op het programma: één van vierde en twee van derde categorie. Deze zijn niet bijzonder steil of lang, maar zullen de renners toch al een beetje pijn gaan doen.

Beklimmingen

67,5 km: Col du Festre (7,6 km aan 5,3%)

97,5 km: Côte de Corps (2,2 km aan 6,3%)

125,5 km Côte de l’Aullagnier (3,0 km aan 6,4%)

141,5 km Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes (2,8 km aan 6,8%)

160,5 km Orcières-Merlette (7,1 km aan 6,7%)

Zeven kilometer voor het einde begint de beklimming richting Orcières-Merlettes, een wintersportplaats in de Champsaur-vallei ongeveer 30 kilometer ten noord-oosten van Gap. De laatste winnaar in Orcières-Merlette is Steven Rooks. In 1989 won de Nederlander hier een klimtijdrit, voor de Spanjaarden Marino Lejarreta en Miguel Indurain.

De klim kent regelmatige stijgingspercentages. Na de eerste kilometer blijft het tussen de 6 en 8,2 gemiddeld, waardoor we mogen spreken van een echte loper. Een niet te onderschatten factor die de klim lastig kan maken, is de wind. In de regio Gap kan het soms goed waaien, wat de aanvalslust van klassementsmannen kan wegnemen.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat deze tempoklim niet voor al te grote verschillen gaat zorgen. De kans is daarom aanwezig dat er bij de aankomst door een klein groepje gesprint gaat worden voor de dagzege.

Start: 13.30 uur in Sisteron

Finish: 17.22-17.44 uur in Orcières-Merlette

Favorieten

De favorieten voor de eindzege hebben de voorbije dagen de kans gehad om de benen warm te draaien voor de etappe van dinsdag. We zagen al enkele speldenprikjes op de Col des Quatre Chemins, maar op de flanken van de beklimming naar Orcières-Merlette zullen de maskers een eerste keer afvallen. Wie doen de beste zaken onder de klassementsrenners? Wie delen er allemaal een (mentale) tik uit? En wie zijn straks de grote verliezers?

Voor Primož Roglič was het vooral zaak om de eerste etappes zo goed mogelijk én zonder tijdsverlies door te komen, na zijn valpartij in het Critérium du Dauphiné en een moeilijke voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. Dat is gelukt en de Sloveen maakte een goede indruk in de omgeving van Nice. Zo kon de ronderenner zonder problemen volgen toen er serieus gas werd gegeven op de Col d’Éze en de Col des Quatre Chemins.

De kopman van Jumbo-Visma kan nu wellicht de knop omdraaien en denken aan aanvallen, en waarom niet al gelijk op de flanken van de slotklim van dinsdag? Een goede Roglič is een van de grote favorieten voor de ritzege, aangezien hij op de grote molen kan wegrijden op de niet al te steile stroken van de klim naar Orcières-Merlette. Wie ook een goede kans maakt op de ritzege is zijn ploeggenoot Tom Dumoulin, die ook nog altijd hoog staat in het klassement.

Dumoulin kwam afgelopen zondag op een knullige manier ten val (de Limburger noemde het zelf een domme val) vlak voor de top van de Col des Quatre Chemins, maar kon zonder problemen weer zijn plek innemen in de eerste groep en bereikte vervolgens veilig de streep. De Girowinnaar van 2017 is misschien niet de man om weg te knallen in de laatste kilometers (al deed hij dit wel meerdere keren in het verleden), maar kan op de kracht wellicht naar de ritzege vlammen.

Julian Alaphilippe was in tranen, zondag na zijn dubbelslag in Nice. De renner wist na een moeilijke periode, waarin zijn vader overleed, weer eens te winnen in het tenue van Deceuninck-Quick-Step. En dat gebeurde als Fransman ook nog eens in de Tour, in de wedstrijd waarin Alaphilippe uitgroeide tot de chouchou van het Franse wielerpubliek. De vraag is nu voor hoelang de springveer in de gele trui zal rondfietsen. Is hij dinsdagavond nog in het bezit van het geel?

Het laatste is zeker niet uitgesloten, aangezien Alaphilippe absoluut niet kansloos is in een etappe als die van dinsdag. Sterker nog, de slotklim (gemiddeld zo’n 7%, maar zeker niet loodzwaar en relatief kort) moet de geletruidrager perfect liggen. Vorig jaar won Alaphilippe zelfs bijna op de Col du Tourmalet, dan moet Orcières-Merlette toch ook geen problemen opleveren? Als de renner er nog bij is in de laatste kilometer, is de rest gezien.

Alleen: Alaphilippe lijkt een tikkeltje minder sterk dan in 2019. Toen vloog hij de bergen over en was hij zelfs de beste tijdrijder.

Adam Yates maakte afgelopen zondag indruk door op de Col des Quatre Chemins met ogenschijnlijk sprekend gemak naar het wiel van Alaphilippe en Marc Hirschi te rijden. In de sprint om de ritzege bleek de Brit geen partij voor de Fransman, maar Yates wist toen al dat het met de vorm wel snor zit. Dinsdag ligt de finish gewoon op de top van een klim en dus kan de renner van Mitchelton-Scott, die over de nodige explosiviteit beschikt, zich naar hartenlust uitleven. Hij krijgt van zijn ploeg hier (samen met ploeggenoot Esteban Chaves) de kans om hier opnieuw een gooi te doen naar dagsucces.

Van Tadej Pogačar hebben we deze Tour nog niet veel gezien, maar vergeet niet dat we pas drie etappes achter de rug hebben en de echte bergen nog moeten komen. De Sloveen van UAE Emirates, die na het tijdsverlies van Fabio Aru de onbetwiste kopman is binnen zijn ploeg, was afgelopen zondag bij de les. De 21-jarige renner kwam keurig als achtste over de streep en is dus klaar om te schitteren. Pogačar is met zijn explosiviteit en koersinzicht een gevaarlijke klant voor deze rit.

We gaan verder met de Colombianen Egan Bernal en Nairo Quintana. Die laatste begon met twijfels aan de Tour na knieproblemen in het Critérium du Dauphiné, waardoor hij zelfs moest opgegeven in de Franse voorbereidingskoers. In de Tour loopt het voorlopig allemaal gesmeerd voor Quintana, die dinsdag een kans krijgt om zijn benen te testen in zijn jacht op een ritzege. Ook voor Bernal is de etappe naar Orcières-Merlette een belangrijke test.

De regerend Tourwinnaar zal ongetwijfeld willen laten zien dat er niets aan de hand is met zijn rug. Bernal is overigens niet de enige renner van INEOS Grenadiers die we in de gaten moeten houden. Voor Pavel Sivakov is het deze dagen een kwestie van overleven na een dubbele valpartij tijdens de openingsetappe, maar Richard Carapaz kan zomaar winnen op Orcières-Merlette. De Girowinnaar van vorig jaar doet ook nog altijd mee in het klassement.

De Ecuadoraan was mee in de tweede etappe naar Nice en zal wellicht de ruimte krijgen bij een versnelling, aangezien de mannen van Jumbo-Visma toch vooral naar Bernal zullen kijken. Een andere Colombiaanse kanshebber op de dagzege is Sergio Higuita, de nummer vijf van de zondagetappe naar Nice. De nationale kampioen van zijn land is ontzettend snel aan de meet en is berucht vanwege zijn explosieve demarrages.

De laatste ster gaat naar Mikel Landa, al mogen we ook de Franse klassementsrenners Thibaut Pinot en Romain Bardet niet vergeten. Pinot kwam echter ten val in de chaotische openingsrit en zal misschien nog niet 100% hersteld zijn. Landa is prima begonnen aan zijn Tour en reed tijdens de eerste etappes attent van voren. De kopman van Bahrain McLaren zal het toch moeten doen in de bergen, zijn geliefkoosde terrein, en dinsdag is een eerste kans.

Andere namen om in de gaten te houden (tenminste, als we een strijd krijgen tussen de klassementsrenners) zijn Guillaume Martin, Esteban Chaves, Miguel Ángel López, Enric Mas, Emanuel Buchmann en het Trek-Segafredo-duo Richie Porte en Bauke Mollema. We gaan ervan uit dat de toppers voor de ritzege zullen strijden, maar een vroege vlucht die een vrijgeleide krijgt is ook niet ondenkbaar. En in dat geval is het (net als zondag) een loterij.

Renners die we zomaar kunnen opschrijven voor de goede vlucht: Lennard Kämna, Mikel Nieve, Ilnur Zakarin, Warren Barguil, Nans Peters, Dan Martin en Dario Cataldo. Deze coureurs hebben al behoorlijk wat tijd verloren en zullen normaal gesproken wel de ruimte krijgen van de grote ploegen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Adam Yates, Tadej Pogačar

** Julian Alaphilippe, Egan Bernal, Nairo Quintana

* Tom Dumoulin, Mikel Landa, Sergio Higuita, Richard Carapaz

Tour 2020: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

De renners mogen niet klagen over de weersomstandigheden. De deelnemers vertrekken onder droge omstandigheden en aan een graad of twintig voor de bergetappe van 160,5 kilometer. Onderweg blijft het droog, op de top van Orcières-Merlette is het met een gemiddelde temperatuur van twaalf graden wel vrij frisjes.

De vierde etappe is ook weer live te zien. De NOS (NPO1), Sporza (Eén) en Eurosport 1 zenden de koers allemaal vanaf 14.30 uur live uit.