Gibbons komt eveneens ten val: “En ik begon de Tour al met een ribbreuk” zondag 30 augustus 2020 om 11:20

Ryan Gibbons probeerde zaterdag nog zijn sprintkopman Giacomo Nizzolo naar de zege te piloteren in Nice, maar de Zuid-Afrikaan voelde zich na afloop niet al te best. Gibbons kwam namelijk ten val tijdens de etappe. “En ik begon de Tour al met een gebroken rib. Ik zal nu gewoon door de pijn heen moeten bijten.”

Gibbons, die zelf ook over een snelle sprint beschikt, heeft inmiddels al een bezoekje gebracht aan de teamdokter. De 26-jarige renner stond al niet okselfris aan de start van de Ronde van Frankrijk, maar zijn gebroken rib kreeg gisteren dus een nieuwe klap te verwerken. “Ik viel opnieuw op mijn linkerzijde, op de plek waar mijn gebroken rib zit.”

“Ik heb op dit moment behoorlijk veel pijn, maar ik slaagde er gisteren toch nog in om weer terug te keren in het peloton. Ik wist zelfs nog wat werk op te knappen, maar nu merk ik wel dat ik gevallen ben. De teamdokter zal straks ook nog even kijken naar mijn schouder. Het is nu vooral een kwestie van de pijn verbijten, meer kun je ook niet doen.”

NTT Pro Cycling zag ook Domenico Pozzovivo op de grond liggen, maar de Italiaan kon net als Gibbons zijn weg vervolgen. De ervaren klimmer kende de laatste jaren al veel blessureleed en kampt dit keer met een kleine breuk in zijn elleboog. Het is nog gissen naar de precieze ernst van de blessure.

Pozzovivo liet op Instagram trouwens weten dat zijn crash werd veroorzaakt door een niet oplettende toeschouwer die een selfie wilde nemen.