Tour 2020: Thibaut Pinot houdt pijnlijke knie over aan val zaterdag 29 augustus 2020 om 23:50

Thibaut Pinot is niet ongeschonden uit de eerste etappe van de Tour de France gekomen. De kopman van Groupama-FDJ wist de hele dag uit de problemen te blijven, maar was betrokken bij de val onder de boog van de drie kilometer. “Thibaut heeft meerdere schaafwonden en pijn aan zijn knie”, zegt ploegdokter Jacky Maillot na afloop. Ook heeft Pinot flinke schade aan zijn rechterschouder.

“Dit was een van de ergste dagen in mijn carrière”, blikt Pinot zelf terug. “Ik denk dat dat voor iedereen gold. Iedereen was bang. Het was alsof we op ijs reden. Er werd zelfs gevallen toen de wedstrijd geneutraliseerd was. Het zorgde voor erg veel stress.”

Groupama-FDJ wacht de eerste behandelingen van de knie van Pinot af, waarna zondag verder gekeken wordt naar de gesteldheid van de klimmer. Ploegbaas Marc Madiot legt uit hoe Pinot over de finish kwam. “Hij was geïrriteerd en had er eventjes helemaal genoeg van, maar ik denk dat alles na een goede nacht rust goed weer goed is voor morgen. Hij is niet de enige die gevallen is. Ik hoop dat iedereen er goed uit komt.”

In totaal zijn zeven renners van Grouapam-FDJ gevallen in de eerste rit naar Nice. David Gaudu (last van zijn heiligbeen), William Bonnet (last van de schouder en de linkerzij) en Rudy Molard (knieblessure) zijn ook niet ongeschonden, de rest heeft weinig tot geen klachten.

Omdat de jury besloten had om de tijden op te nemen op drie kilometer van de finish, heeft Pinot geen schade opgelopen in het klassement.