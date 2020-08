Tour 2020: De la Cruz kan door ondanks breukje in heiligbeen zaterdag 29 augustus 2020 om 23:12

David De la Cruz heeft in de openingsetappe van de Tour de France een kleine breuk in zijn heiligbeen opgelopen. De Spaanse klimmer van UAE Emirates kan zondag wel ‘gewoon’ starten in de tweede etappe, meldt zijn ploeg.

Naast de vreugde vanwege de ritzege van zijn ploeggenoot Alexander Kristoff was er dus ook pijn voor De la Cruz, die uiteindelijk als 79ste over de streep kwam in Nice. Zijn ploeggenoot Marco Marcato kwam ook ten val, maar meer dan wat schaafwonden heeft de ervaren Italiaan niet.

De eerste Touretappe kende zoveel incidenten, dat de organisatie besloot om geen overzicht op te stellen van het medisch bulletin. De eerste opgave is wel al bekend: John Degenkolb kwam na een valpartij buiten de tijdslimiet over de finish.

