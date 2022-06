Promotie-Degradatie: Kampioenschappen maken weinig verschil, Trek-Segafredo topploeg

Aan het einde van dit jaar vindt er promotie en degradatie plaats in de WorldTour. Dat gebeurt op het totaal aantal punten dat WorldTour-ploegen en ProTeams de laatste drie seizoenen – 2020, 2021 en het huidige jaar 2022 – hebben verzameld. Aan het einde van dit jaar vergeeft de UCI de achttien eerste ploegen op deze ranking een WorldTour-licentie voor de seizoenen 2023, 2024 en 2025, mits ze dat willen. WielerFlits zal op deze plek wekelijks de tussenstand bijhouden en op elke dinsdag bijwerken.

Update 28 juni 2022

Hoewel er afgelopen weekend onnoemelijk veel wedstrijden op het programma stonden, is er op de driejarenranking voor promotie en degradatie niet veel veranderd. De enige wijziging zien we helemaal bovenaan de lijst, waar Quick-Step-Alpha Vinyl de koppositie op Jumbo-Visma weer heeft heroverd. Het verschil is klein, maar dankzij nationale titels van Remco Evenepoel (tijdrit), Mark Cavendish en Florian Sénéchal is de Belgische ploeg wel over de Nederlandse formatie heen gewipt.

Verder zien we deze week dus nauwelijks veranderingen. Naast Quick-Step-Alpha Vinyl deden ook Astana Qazaqstan en Trek-Segafredo een zaakje. Op vrijwel ieder nationaal wegkampioenschap waren voor de winnaar dit weekeinde honderd UCI-punten te verdienen, in de tijdrit waren dat er vijftig. De azuurblauwen pakten meer dan 250 UCI-punten, waarvan het merendeel in Kazachstan. Daar waren Yuriy Natarov (50 tijdrit + 10 op de weg), Yevgeniy Gidich (100 op de weg) en Gleb Brussenskiy (60 op de weg) hoofdverantwoordelijk voor. Natarov kwam door zijn punten weer in de top-10 puntenscorers van Astana,. Samuele Battistella stond dat al en voegde met zijn derde plaats op het Italiaans kampioenschap ook nog eens zestig punten toe aan zijn totaal.

Bij de internationale aangelegenheid van Trek-Segafredo (dat deze week 10% (345) van hun puntentotaal pakte) deden liefst vijf van de tien best scorende renners een duit in het zakje, met name in Denemarken. Alexander Kamp pakte daar 100 punten met zijn nationale wegtitel, terwijl ook Mads Pedersen (75 op de weg + 15 in de tijdrit) en Mattias Skjelmose (20 in de tijdrit) eraan bijdroegen. In Nederland deelden Bauke Mollema en Daan Hoole ook mee in het puntentotaal. Mollema pakte er vijftig met zijn tijdrittitel, terwijl Hoole er 95 pakte met zilver op de weg en brons in de tijdrit. Toms Skujiņš was in Letland nog eens goed voor 90 punten (tijdrittitel + vijfde in de wegrit).

Onderin de ranking blijft het spannend. De nummers vijftien, zestien en zeventien – respectievelijk Cofidis, Movistar en EF Education-EasyPost – blijven op een vaatdoek van elkaar staan. Dat geldt ook voor BikeExchange (achttiende) en Lotto Soudal (negentiende), al liepen de Australiërs zo’n twintig puntjes uit. Israel-Premier Tech hobbelt nog zo’n vierhonderd punten achter die twee aan. De komende weken zijn voor deze ploegen uitermate belangrijk. De Tour de France is de koers waarin de meeste punten te verdienen zijn.

Puntentotaal van alle bovenstaande ploegen over 2020, 2021 & 2022

1. (+1) Quick-Step Alpha Vinyl 31010,37 2. (-1) Jumbo-Visma 31001,67 3. INEOS Grenadiers 30227,99 4. UAE Emirates 28122,66 5. Bahrain Victorious 22440 6. BORA-hansgrohe 22175,5 7. Alpecin-Fenix 18789 8. Groupama-FDJ 17545 9. Trek-Segafredo 16962,66 10. Intermarché-Wanty-Gobert 15371 11. AG2R Citroën 15210 12. Astana Qazaqstan 15179,5 13. Arkéa Samsic 14091 14. Team DSM 13829,71 15. Cofidis 13472 16. Movistar 13272 17. EF Education-EasyPost 13261,32 18. BikeExchange-Jayco 12705,33 19. Lotto Soudal 12684 20. Israel-Premier Tech 12296,66 21. TotalEnergies 8534 22. Uno-X 6263,46 23. B&B Hotels-KTM 5249

Dikgedrukt = huidige WorldTeam

Schuingedrukt = huidige ProTeam

Groen = Verzekerd van WorldTour-licentie in 2023, 2024 en 2025

Rood = Veroordeeld tot een ProTeam-licentie voor 2023, 2024 en 2025