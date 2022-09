Het wonderjaar van Annemiek van Vleuten in cijfers: “Ongelooflijk seizoen!”

Niemand die er na de Mixed Relay nog een stuiver voor gaf. Annemiek van Vleuten brak bij een keiharde val vlak na het startpodium haar elleboog. Pas zaterdag werd beslist dat ze het WK zou rijden, omdat Demi Vollering ziek wegviel. Maar goed ook, want anders had de 39-jarige Nederlandse de wereldtitel én een unieke golden slam kunnen vergeten. Een ongezien jaar. WielerFlits zet de cijfers op een rijtje.

De grand slam in het wielrennen is het winnen van de Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta a España in hetzelfde seizoen. Ja, die wedstrijden duren bij de mannen drie weken en bij de vrouwen is dat maximaal anderhalve week. Maar toch: nog nooit slaagde een mannelijke renner erin om die grand slam op zijn naam te zetten. Ook Eddy Merckx niet, de allergrootste mannelijke wielrenner allertijden. Kanttekening: in zijn tijd kenden de Vuelta – toen nog in het voorjaar – een overlap met de Giro, dus was dat al een lastig verhaal. Al was De Kannibaal in 1974 dichtbij: hij won toen de Giro, de Tour én het WK in Montréal.

📊🌈🇳🇱Annemiek van Vleuten in 2022: 🥇🌈World Champion Road Race

🥇GC 🇫🇷Tour de France Femmes

🥇GC 🇮🇹Giro Donne

🥇GC 🇪🇸Ceratizit Vuelta ➡️What a rider, what a beast! #Wollongong2022 🎉Congrats @AvVleuten!! — Cycling Statistics 📊 (@StatsOnCycling) September 24, 2022

Annemiek van Vleuten is dus de eerste wielrenner op aarde die dat ooit voor elkaar heeft gebokst. Dat op zich is al uniek. Maar van die grand slam heeft ze meteen een golden slam gemaakt, zo noemen we het maar. Want naast de drie grote rondes – die dit jaar voor het eerste allemaal op de vrouwenkalender stonden – plakt ze daar ook nog een niet verwachte gouden WK-medaille aan vast. Een quattrologie die nog nooit vertoond is – en de wereld waarschijnlijk de komende honderd jaar ook niet snel nog een keer zal overkomen. Wie had dat gedacht na de offday op het WK tijdrijden en de zware val vlak na de Mixed Relay-start.

Je kunt al bij al spreken van een perfect jaar. Helemaal als je bedenkt dat ze naast deze vier grote wedstrijden met Luik-Bastenaken-Luik óók nog een monument gewonnen heeft dit seizoen. Tel daar de zege in Omloop Het Nieuwsblad bij op en je hebt uit bijna ieder segment van het wegwielrennen een koers gewonnen. De enige ‘smetjes’ op haar jaar zijn de tweede plekken in Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen, die ze allebei moest laten aan de zilveren WK-medaillewinnares Lotte Kopecky. Voor we het vergeten: ze was ook nog tweede in de Waalse Pijl en vierde in de Amstel Gold Race. Voor alle duidelijkheid: in één seizoen.

Toch is het niet het beste jaar van Van Vleuten uit haar carrière. Dat was namelijk het vorige seizoen in 2021. Althans, puntentechnisch gezien. De olympisch kampioene tijdrijden en vice-olympisch kampioene op de weg reed toen slechts één koersdag (38 om 37) meer dan in het huidige jaar, maar Van Vleuten deed toen wel veel meer eendagskoersen aan (22 toen ten opzichte van de tien die ze – inclusief het WK – dit jaar reed). Daarin zijn veel meer punten te verdienen. Wel heeft ze dankzij haar WK-zege nu één overwinning meer dan een jaar geleden. Ze won dertien keer, een evenaring van haar zegerecord uit het seizoen 2018.

“Ik heb een ongelooflijk seizoen”, zegt de kersverse wereldkampioene er zelf over. “Al mijn doelen zijn waarheid geworden. Ik zal de regenboogtrui met trots dragen. Het is zo mooi om deze trui te hebben en opnieuw te mogen dragen, helemaal in mijn laatste jaar als prof. Dit is het mooiste cadeau in het wielrennen.” Met de Giro, de Tour, de Vuelta en het WK in één jaar, voltooit Van Vleuten dus haar golden slam. Een unieke prestatie waar tot voor kort nog niet eens een woord voor was. Alles leuk en aardig voor atlete Femke Bol en meervoudig olympisch kampioene Irene Schouten, maar de Sportvrouw van 2022 lijkt bekend.