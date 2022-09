WK 2022: Demi Vollering niet gestart in wegwedstrijd

Een nieuwe tegenslag voor de Nederlandse selectie op het WK in Wollongong. Demi Vollering is niet van start gegaan in de wegwedstrijd voor vrouwen. De schaduwfavoriete heeft positief getest op corona en kan daardoor niet deelnemen.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Na de zware val van Annemiek van Vleuten (die wél gestart is in de wegrace) in de Mixed Relay is de absentie van de 25-jarige Vollering een nieuwe tegenvaller.

Opvallend is dat Vollering al afgelopen donderdag positief testte. Het feit dat ze niet zou kunnen starten heeft de Nederlandse selectie met succes weten stil te houden tot de start van de wegwedstrijd.

“Ik voel me ongelooflijk verdrietig om het WK wielrennen te moeten missen”, laat Vollering op Twitter weten. “Ik voelde me zo goed, voelde me zo sterk en gezond. Maar donderdagochtend werd ik ziek wakker. Ik deed een sneltest en die was positief. Alle teamgenoten van de KNWU wens ik al het beste”, sluit ze af.

Feeling incredible sad to miss the World Championships today

As I felt so good, I felt strong healthy and ready.

But Thursday morning I woke up ill, I did a rapid test, it came out positive..

I wish my teammates from @teamknwu all the best!! Hopefully luck will be there today!🧡 pic.twitter.com/gxmyDOqce6 — Demi Vollering (@demivollering) September 24, 2022